جول بيديا | ما هي التغييرات الجديدة في قواعد دوري أبطال أوروبا؟

تعرف على التغييرات الجديدة التي أدخلها الاتحاد الأوروبي على دوري أبطال أوروبا بداية من نسخة 2021-22

أعلن الاتحاد الأوروبي عن العديد من التغييرات التي ستحدث، في نسخة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، والتي انطلق دور المجموعات منها في سبتمبر 2021.

ومن بين تلك التغييرات، هي إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، والتي أعلن الاتحاد الأوروبي عن الغائها في يونيو الماضي، بعد ظهورها لأول مرة في مسابقات الأندية الأوروبية عام 1965.

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وفي التقرير التالي من موقع، سنستعرض معًا أبرز التغييرات التي أقرها الاتحاد الأوروبي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-22.

الغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين

الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي أصدر بيانًا أعلن فيه عن الغاء قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، لخلق المزيد من تكافؤ الفرص وخث الفرق على الهجوم خارج وعلى ملعبها.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه، أنه في حالة انتهاء مباراتي الذهاب والإياب، بالتعادل سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية لتحديد الفائز، وليس عن طريق الأهداف المسجلة خارج الأرض، وفي حال استمرار التعادل ستحدد ركلات الجزاء الفائز في المباراة.

وفي ظل القاعدة القديمة، كانت الفرق صاحبة الأرض، تهتم بالجانب الدفاعي أكثر من الهجومي لعدم استقبال الأهداف، مما يقلل المتعة، وهذا ما رفضه الاتحاد الأوروبي، وقرر الغاء تلك القاعدة لخلق تكافؤ للفرص بين جميع الفرق.

خمس تبديلات في كل مباراة وزيادتهم في الوقت الإضافي

منذ عودة النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا في يوليو 2020، أقر الاتحاد الأوروبي زيادة عدد التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 تبديلات، ويمكن أن يصل إلى 6 تبديلات في المباراة.

وقرر الاتحاد الأوروبي، استمرار العمل بتلك القاعدة في هذا الموسم أيضًا، إذ سيكون هناك لكل فريق خمسة تبديلات في المباراة الواحدة من البطولة، ومع بداية الأدوار الإقصائية، يمكن أن يصل عدد التبديلات في المباراة الواحدة إلى ستة، في حال لعب أشواط إضافية.

نسبة الحضور الجماهيري لكل ملعب

تقام مباريات دوري أبطال أوروبا، منذ الدور ربع النهائي لنسخة 2019-20 خلف الأبواب المغلقة بسبب جائحة كورونا، ولكن مع هذا الموسم حدثت انفراجة كبيرة، وتقرر عودة الجماهير إلى الملاعب ولكن بنسب مختلفة ولن تكون الملاعب ممتلئة كما كان يحدث في السابق.

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بعد ليونيل ميسي مع برشلونة في 2016 🐐 pic.twitter.com/riVuwuLlID — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2021

وفي نهائي النسخة الماضية والذي جمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي كانت بداية تلك الانفراجة بحضور 6000 متفرجًا للمباراة، وهذا الموسم سيكون الأمر أفضل نوعًا ما.

تقرر حضور الجماهير للمباريات ولكن بنسبة تصل إلى 30% من سعة كل ملعب من جمهور صاحب الأرض، ولكن الاتحاد الأوروبي أكد تلك القاعدة خاضعة أيضًا لقرارات السلطات المحلية في كل بلد حسب حالة انتشار الوباء.