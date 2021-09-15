هالاند رجل دوري الأبطال الآلي.. معدل استثنائي للأهداف في "تشامبيونزليج"

واصل هالاند تألقه في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بهدفه في مرمى بشكتاش التركي.

آلة تهديفية لا تعرف الهوادة أمام مرمى المنافسين، هذا ما يثبته النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني يومًا بعد آخر سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا.

هالاند قاد بوروسيا دورتموند للفوز على بشكتاش التركي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويبدو بوروسيا دورتموند في مهمة سهلة نحو صدارة المجموعة التي تضم كذلك أياكس أمستردام الهولندي، وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وحقق بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا خارج أرضه على بشكتاش بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل النرويجي الهدف الثاني لفريقه، ليواصل هالاند تألقه في منافسات دور أبطال أوروبا.

ماذا قدم هالاند في مباراة بشكتاش؟

هالاند لعب 86 دقيقة من مباراة بشكتاش، وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد مرر النرويجي الكرة في 18 مناسبة بنسبة تمريرات صحيحة وصلت إلى 72.2%، أما نسبة التمريرات الصحيحة في وسط ملعب بشكتاش فوصلت إلى 70.6%.

وعلى صعيد الصراعات الثنائية فقد فاز النرويجي في ثلاثة صراعات وخسر خمسة، فيما فاز هالاند بصراع هوائي واحد، واسترجع الكرة في مناسبتين.

وهجوميًا، قام هالاند بتسديد الكرة مرتين فقط على مرمى بشكتاش سجل منهما هدفه الوحيد، وسدد كرتين بعيدًا عن المرمى، وخلق النرويجي فرصتين فقط لزملائه.

أما على المستوى الدفاعي، فقد قام هالاند بإبعاد الكرة عن مناطق خطورة بوروسيا دورتموند أربع مرات، وحصل على خطأين من لاعبي بشكتاش، وتسبب في مثلهما.

ماذا حقق هالاند بهدفه في مرمى بشكتاش؟

هدف هالاند في مرمى بشكتاش التركي منح النرويجي العديد من الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

منذ لعب هالاند مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2019، لا يوجد لاعب سجل أهدافًا أكثر منه بدون ضربات الجزاء، ويتساوى مع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ برصيد 18 هدفًا لكل منهما.

ووصل هالاند بهدفه في مرمى بشكتاش إلى 21 هدفًا في 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وهو أقل عدد من المباريات يصل فيه لاعب إلى هذا العدد من الأهداف في البطولة.

21 - Erling Haaland has scored 21 goals in 17 games in the Champions League; the fewest appearances needed by a player to reach this total in the competition. Guarantor. #BJKBVB pic.twitter.com/rA1Ym5Repb — OptaFranz (@OptaFranz) September 15, 2021

وبهدفه في شباك النادي التركي، تمكن هالاند من التسجيل في تسعة من أصل عشرة فرق واجهها في منافسات دوري أبطال أوروبا، الفريق الوحيد الذي لم يسجل في مرماه كان مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأصبح هالاند يمتلك أفضل معدل تسجيل في دوري أبطال أوروبا بالنسبة للاعبين الذين سجلوا 20 هدفًا أو أكثر في البطولة.

63 - Borussia Dortmund’s Erling Haaland scores a goal on average every 63 Minutes in the #UCL, the best goals per minute ratio among all players with at least 20 goals in the CL. Robot. #BJKBVB pic.twitter.com/qrWWjwDpnk — OptaFranz (@OptaFranz) September 15, 2021

ويحتاج هالاند إلى 63 دقيقة فقط لتسجيل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو أفضل معدل أهداف بالنسبة لعدد الدقائق بالنسبة للاعبين الذين سجلوا 20 هدفًا أو أكثر مبتعدًا بفارق كبير عن ماريو جوميز الذي سجل هدفًا كل 102 دقيقة.

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