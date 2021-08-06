جول بيديا | لماذا لم يفز مارادونا وبيليه بالكرة الذهبية؟

نتعرف على سبب عدم فوز بيليه أو مارادونا بجائزة الكرة الذهبية في مسيرتهما قبل حصولهما على جائزة خاصة في نهاية مسيرتهما..

من إنييستا ومالديني إلى تشافي وديل بييرو، لم يحصل العديد من نجوم كرة القدم على فرصة الفوز بالكرة الذهبية، بالرغم من تألقهما ولكنه لم يتحقق، وعلى رأس تلك النجوم الأسطورتين بيليه ومارادونا.

كيف أن يكون بيليه ومارادونا في ذروة تألقهما لم يظهر اسمهما في كشف الفائزين بالكرة الذهبية؟.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا أسباب عدم فوز بيليه ومارادونا بالكرة الذهبية.

لماذا لم يحصل بيليه ومارادونا على جائزة الكرة الذهبية؟

في السابق كانت جائزة الكرة الذهبية، تمنح للاعبين الأوروبيين فقط، فمثلًا الثنائي دي ستيفانو، وسيفوري لم يحصلا على الجائزة، إلا بعد أن أصبحا يملكا جنسية أوروبية، على عكس بيليه ومارادونا الذين كانا يحملان جنسية برازيلية وأرجنتينية على الترتيب.

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جائزة تقديرية لبيليه ومارادونا

في عام 1996 بعد اعتزال مارادونا، حصل الأسطورة الأرجنتينية على جائزة الكرة الذهبية تقديرًا على مسيرته، بعد قرار القائمين على الجائزة التوسع لكل لاعبي العالم، وجاءت جائزة مارادونا تعويضًا على الإهمال خلال سنوات تألقه.

بينما في عام 1999 تم التصويت لبيليه كأفضل لاعب في القرن الماضي، من قبل 34 فائزًا سابقًا بالكرة الذهبية، ليحصل على الجائزة بشكل رسمي في عام 2014 تقديرًا على مشواره التاريخي.

من الفائز بالكرة الذهبية خلال سنوات تألق بيليه ومارادونا؟

من المستحيل معرفة إذا ما كان سيحصل الثنائي على الجائزة مرة واحدة أو اثنين أو حتى خمس مرات في مشوارهما إن كان النظام مختلفًا، خاصة أنه كان في بعض السنوات كان السيطرة في العالم لهذا الثنائي فقط.

في عام 1958، سجل بيليه 66 هدفًا، وفاز بكأس العالم وهو في سن الثامنة عشر، وبالطبع كانت ستكون جائزة الكرة الذهبية في المتناول للاعب البرازيلي.

وفي عام 1962، فاز بيليه بكأس العالم للمرة الثانية ضد تشيكوسلوفاكيا، الحصول على الكرة الذهبية كان سيكون سهلًا للبرازيلي.

وفي عام 1970، ساهم بيليه في فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب إيطاليا، لكن الكرة الذهبية في هذا العام ذهبت إلى جيرد مولر.

وفي عام 1986 قاد مارادونا منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم، ولكن فاز بجائزة الكرة الذهبية لاعب الاتحاد السوفيتي إيجور بيلانوف.

وفي عام 1989، شارك مارادونا في فوز نابولي بكأس الاتحاد الأوروبي، وكان الأسطورة الأرجنتينية هو مصدر الإلهام لفريقه، ولكن في نهاية المطاف فاز ماركو فان باستن بالكرة الذهبية بعد حصوله مع ميلان على لقب دوري أبطال أوروبا.

وفي عام 1990 ساهم مارادونا في فوز نابولي بالدوري الإيطالي، وذهبت الجائزة إلى لوثار ماثيوس الذي فاز مع ألمانيا بكأس العالم.

في النهاية يمكننا القول إن كانت قواعد الفوز بالكرة الذهبية مختلفة في فترة مارادونا وبيليه، لكان الثنائي فاز بثلاثة أو أربعة ألقاب على أقل تقدير لكل لاعب.