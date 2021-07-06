جول بيديا | كيف تسدد الركلات الحرة المباشرة على طريقة ليونيل ميسي؟

الركلة الحرة بالنسبة لميسي من مشارف منطقة الجزاء، بمثابة هدف، فكيف يمكنك تنفيذ الركلات الحرة كالبرغوث الأرجنتيني؟

عندما يصفر الحكم ويعلن عن ركلة حرة مباشرة من مشارف منطقة الجزاء، لبرشلونة أو منتخب الأرجنتين، وميسي متواجد في الملعب، يعتقد الجميع أن هذه الركلة ستسكن الشباك.

تفوق البرغوث الأرجنتيني، على فرق كاملة في تنفيذ الركلات الحرة، مهما كانت المسافة، وبكل تأكيد الأمر لا يتعلق فقط بالمهارة والموهبة، بل هناك أيضًا تكنيك وطريقة لعب معينة يتعبها ميسي لتنفيذ الركلات حتى تسكن الشباك.

أسلوب ميسي الذي يتبعه يظهر أيضًا في التدريبات بشكل واضح، فقد أبدى زميله في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، دهشته مما يفعله الأسطورة الأرجنتينية وتسجيله للأهداف بطريقة رائعة.

ميسي ورونالدو - من الأكثر تسجيلاً من ضربات حرة؟

وسيحاول موقع جول في التقرير التالي، التعرف على الطريقة التي يسدد بها ميسي الركلات الحرة والتي في الأغلب يكون مكانها في الشباك.

كم هدفًا سجله ميسي من الركلات الحرة المباشرة عبر مسيرته؟

الموسم ليونيل ميسي 2002-03 - 2003-04 - 2004-05 0 2005-06 0 2006-07 0 2007-08 0 2008-09 1 2009-10 2 2010-11 1 2011-12 3 2012-13 6 2013-14 4 2014-15 2 2015-16 9 2016-17 5 2017-18 7 2018-19 8 2019-20 5 2020-21 5 المجموع 58

هل علم مارادونا ميسي طريقة تسديد الركلات الحرة؟

ميسي في بداية مسيرته، لم يكن يتقن تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، كما يجيدها الآن، وكان الأمر سيكون هكذا بقية حياته، لولا إحدى الليالي في فرنسا بعام 2009.

وبحسب فيرناندو سينيوريني، أخصائي العلاج الطبيعي الأسبق في منتخب الأرجنتين، فإن ميسي يدين لمارادونا بالكثير بعد تلك الليلة في مارسيليا.

ونشر سينيوريني في كتابه، وأشار إلى أن ميسي كان مع الأرجنتين لخوض مباراة ودية في عام 2009، وبعد المران، سدد ميسي تسديدة ولكنها ذهبت بعيدًا عن المرمى، ليغضب الشاب ميسي في ذلك الوقت، وحاولت حينها إقناعه بألا يتأثر ويعيد المحاولة.

وحينها تدخل الراحل مارادونا، ووضع يده على كتف ميسي وطلب منه المحاولة من جديد، وأخبره بألا يسدد الكرة بسرعة، وبالفعل نفذ ميسي ما طلبه منه الأسطورة مارادونا، وكانت النتيجة أفضل من التسديدة الأولى، ليبدأ في إعادة النظر في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، والباقي للتاريخ.

ما طريقة ميسي لتنفيذ الركلات الحرة المباشرة؟

عندما يحصل ميسي على ركلة حرة، ويبدأ في الاستعداد لتنفيذها، فالجميع يشاهده، وهو ينحني تقريبًأ بزاوية 50 درجة، ثم يقوم بتثبيت حذاءه بالكامل على الأرض مما يمنحه الثبات والتحكم في التسديد لتوجيهها بشكل مناسب في المرمى، ويقوس كتفه وصدره لإضافة المزيد من التحكم بالكرة.

وبحسب علماء الفيزياء، فإن أسلوب ميسي في تنفيذ الركلات الحرة، ناتج عن اتباعه لتأثير ماجنوس، والذي ينتج عنها دوران الكرة بشكل عمودي على خط الحركة للاعب.

وبعيدًا عن الناحية العلمية، فإن ميسي يعتمد في تنفيذ ركلاته الحرة، على خداع الحارس، فتارة يلعبها البرغوث من فوق الحائط البشري وفي الزاوية القريبة، وتارة في الزاوية البعيدة، وأحيانًا تكون أرضية من أسفل الحائط البشري، مما يصعب على أي حارس توقع الزاوية التي سيلعب فيها ميسي الكرة.

وحول هذا الشأن قال ميسي، في تصريحات سابقة لشبكة ESPN: "كي أكون صادقًا معكم، أحب أن العب الكرة من فوق الحائط، ولكن من وقت لآخر يجب أن أغير زاوية التسديد، كي لا يعرف الحارس أي زاوية ستكون الكرة".