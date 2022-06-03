جول إنسايدر | رونالدو والمحاولة الثالثة .. البحث عن النجاح المضمون مع الشيف بوراك

كريستيانو رونالدو يقتحم عالم الاستثمار في المطاعم من جديد بعد فشل تجربته الأولى، وهذه المرة يتعلم يحاول ضمان النجاح.

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

حلقة اليوم سيكون ضيفها هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قرر العودة من جديد للاستثمار في مجال المطاعم والمأكولات.

ليس الاستثمار الأول

لن تشعر بالمفاجأة عزيزي القاريء لو قلت لك أن ذلك الاستثمار في عالم المطاعم ليس الأول بالنسبة للنجم البرتغالي واسع الصيت.

فرونالدو دائم البحث عن مجالات مختلفة بعيدًا عن كرة القدم حتى يستثمر فيها ويضاعف ثروته الضخمة بالفعل، حتى يجد لنفسه هواية بعد اعتزال الكرة.

وما بين المطاعم والفنادق وخطوط إنتاج الملابس بالإضافة إلى عيادات الشعر وغيرها من عشرات الاستثمارات الأخرى، نجحت بعض مغامرات رونالدو وفشل بعضها الآخر.

آخر المشاريع الفاشلة لرونالدو كان مطعمًا يابانيًا افتتحه رونالدو في مدينة إيبيزا الساحلية التي تجذب الكثير من السياح في الصيف وأطلق عليه اسم "زيلا".

مجموعة لا بأس بها من هؤلاء السياح يكونون بين لاعبي كرة القدم والممثلين ونجوم المجتمع، مما أوهم النجم البرتغالي أن المشروع سينجح لا محالة.

لكن رونالدو لم يضع في حسبانه أن نجاح مشروع مثل ذلك الخاص بالمطعم يحتاج إلى الاستمرارية، وليحقق ذلك هو بحاجة لاستقطاب الفئة المتوسطة من المجتمع وأن يقدم لهم أسعارًا في المتناول.

فالذي يجعل مشاريع نجوم كرة القدم تنجح حقًا هو تهافت الجماهير على الارتباط بنجمها المفضل ولو حتى بشكل صوري عن طريق أن يكونوا عملاء في أحد مشاريعه، وتلك النقطة افتقدها مطعم إيبيزا.

المطعم نفسه لم ينجح، وقرر رونالدو إنهاء المشروع والبحث عن طريقة أخرى لاقتحام مجال المطاعم.

Talking business in my favourite restaurant #TATELIbiza! Big news coming soon!! pic.twitter.com/cvwpAywUCx — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 17, 2017

تجربة بالشراكة مع نادال

لأن رونالدو شخص عنيد بطبعه، وذلك انعكس بشكل واضح على مسيرته الكروية التي تقول الكثير عن شخصيته، لم يستسلم لفشل مشروعه الأول.

مع ظهور علامات فشل مطعمه الأول قرر رونالدو بشكل فوري التخطيط للمشروع الجديد في مجال المطاعم، حيث شارك نجم كرة السلة الأمريكي باو جاسول وأسطورة التنس رافاييل نادال، وعدة مستثمرين غيرهم لافتتاح فروعًا جديدة للمطعم الذي كان قد بدأ في العاصمة الإسبانية مدريد.

نجاح ذلك المشروع كان مضمونًا بنسبة تتجاوز الـ 90% لأنه كان قائمًا بالفعل منذ عام 2014، لكن رونالدو دخل شريكًا مؤخرًا ليضيف لقيمة المطعم الذي أصبح له أفرع في بفرلي هيلز وإيبيزا وقريبًا يفتتح في المنطقة العربية، بالتحديد في الرياض والمنامة.

رونالدو استخدم نفس الموقع القديم لمطعمه "زيلا" ليفتتح فرعًا لـ "تاتيل" الذي كان انطلاقته في عالم الاستثمار بالمطاعم.

المطعم دائم التهنئة لرونالدو ونادال وجاسول وغيرهم من نجوم المجتمع الشركاء في ملكيته في كل مناسبة ممكنة، وكانت آخر تهنئة للشريك البرتغالي بمناسبة كسره للرقم القياسي المسجل لأكثر من سجل أهداف في تاريخ كرة القدم.

رونالدو ونادال يظهران بصفة دورية في فروع المطعم المختلفة حول العالم كلما سنحت لهما الفرصة، وهو ما يساهم في جذب العملاء.

تجربة ثالثة مضمونة النجاح

وبعد نجاح تجربة "تاتيل" يبدو أن رونالدو لم يشبع بعد من الاستثمار في مجال المطاعم، ووجد فيها ملاذه الآمن لاستثمار أمواله.

النجم البرتغالي سيدخل شريكًا مع أحد أشهر الطهاة حول العالم في مطعم جديد يجري التحضير لافتتاحه في نوفمبر من العام الجاري.

ذلك الطاهي من المؤكد أنك صادفته عزيزي القاريء وأنت تتحرك بين مواقع التواصل الاجتماعي في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به.

الطاهي التركي بوراك أوزديمير هو شريك رونالدو الجديد، وهو من كشف بنفسه عن تلك الشراكة لكنه لم يفصح عن الكثير من التفاصيل عنها.

ويحظى بوراك بشعبية وشهرة عالمية واسعتين، حيث يتابع حسابه على موقع "تيك توك" نحو 57 مليون شخصًا، بالإضافة إلى 32 مليونًا في "إنستجرام".

نجاح ذلك المطعم شبه مضمون، لأنه سيبدأ بقوة كبيرة بشهرة رونالدو وبوراك وخبرة الأخير في عالم المطاعم، حيث لا يعد ذلك هو الأول له أيضًا.

بوراك يملك مجموعة من المطاعم حول العالم مختصة في عدة أكلات بعينها، حيث يملك مطعمًا للبرجر في لندن وآخر للمشويات في تركيا وغيرهم الكثير.

بوراك قال لصحيفة "ديلي صباح": "في الشهر الـ 11 من العام الجاري سنقوم بافتتاح مطعمنا في إنجلترا أنا ورونالدو، سيكون في لندن لكنني لن أكشف عن الكثير من التفاصيل، لأنه من المفترض أن نقدم مفاجأة في الافتتاح".

فهل ستكون تلك هي التجربة الأخيرة لرونالدو في مجال المطاعم وهل بستمر البرتغالي في البحث عن مجالات أخرى ليستثمر فيها؟! ذلك ما سنعرفه في السنوات التالية.

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