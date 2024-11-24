رد على مفاجأة الموسم .. جوزيه مورينيو يوضح حقيقة مفاوضاته مع كريستيانو رونالدو لضمه لفنربخشه من النصر

هل يجتمع شملهما من جديد؟

بعدما فجرت التقارير التركية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وجود مفاوضات بين البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفنربخشه، مع مواطنه كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، حان دور "سبيشال وان" للرد على تلك المزاعم.

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الدون مرتبط بعقد مع العالمي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لذا زعمت صحيفة "fotomac" التركية أن مورينيو تواصل معه لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

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لكن مورينيو وبأسلوبه الساخر المعتاد، نفى نهائيًا صحة هذه التقارير، موضحًا أن هناك حالتين قد يأتي بهما رونالدو لتركيا؛ الأولى لزياته والثانية كمحطة "ترانزيت" فقط خلال رحلته من السعودية للبرتغال.

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وقال المدرب البرتغالي في تصريحاته للصحفيين: "الأخبار التي تقول إن رونالدو سينضم لفنربخشه مثيرة للسخرية، قد يأتي كريستيانو إلى إسطنبول لتناول الطعام لأنها تقع في منتصف الطريق بين السعودية والبرتغال، أو ربما يأتي لرؤية صديقه القديم مورينيو، يمكننا تناول الطعام في فندقي!".

مورينيو وكريستيانو رونالدو عملا معًا، في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من 2010 إلى 2013.

يذكر أن الحديث عن رحيل رونالدو عن النصر بدأ في ظل فشله في التتويج بأي بطولة مع العالمي منذ الانضمام له في شتاء 2023، فلم يحصد إلا البطولة العربية للأندية "الودية".

وفي الموسم الجاري، خسر كأس السوبر السعودي، كما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بالهزيمة أمام التعاون، بينما يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة مع مرور 11 جولة.