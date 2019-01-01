مورينيو يكشف عن تكرار واقعة سلة الملابس مع تشيلسي

جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي يكشف عن تحايله على الاتحاد الأوروبي من أجل تجاوز إيقافه عن طريق سلة ملابس متسخة في 2005.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق تشيلسي ومانشستر يونايتد عن تحايله على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طريق التواجد في سلة ملابس من أجل منح لاعبوه التعليمات.

جاء هذا بعد أن كان مورينيو يعاني من إيقاف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فاضطر للتواجد في غرفة ملابس الفريق عن طريق تلك الحيلة.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي استخدم فيها جوزيه مورينيو مثل تلك الحيلة، فقام بها مع فريق بورتو من قبل بحسب ما أكد لاعب الفريق البرتغالي السابق مانيش في كتابه الجديد (المزيد من التفاصيل).

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"ذهبت لغرفة الملابس أثناء وكان ذلك في منتصف النهار بينما المباراة كانت ستقام في السابعة مساءً، ذهبت لأكون متواجدًا في غرفة الملابس عندما يصل الفريق".

وأضاف: "عندما دخلت للغرفة لم يشاهدني أي شخص لكن المشكلة كانت في الخروج، وقتها عامل الغرفة وضعني في سلة ملابس وألقى علي بعضها، لكنه ترك لي مساحة لأتنفس منها".

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وأكمل: "عندما خرج بي بالسلة من الغرفة كان مسؤولون من الاتحاد يتابعونه ويشكون في وجودي فقام بغلقها تمامًا ولم أستطع التنفس، وعندما فتح السلة كنت على وشك الموت، كان الأمر مفزع حقًا".

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تلك الواقعة حيث أكدتها تقارير صحفية سابقة في 2007 لكن تشيلسي نفاها في بيان رسمي، وألقى باللوم على الصحفي الذي نشرها.