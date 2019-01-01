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خوسيه مورينيو

مانيش يكشف كيف هرب مورينيو من الإيقاف بسلة ملابس متسخة

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مانيش نجم بورتو وبنفيكا يكشف عن موقف طريق لجوزيه مورينيو الذي تحايل على الإيقاف بالتواجد داخل سلة ملابس متسخة بغرفة ملابس بورتو.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف نونو ريكاردو الشهير بمانيش لاعب فريقي بنفيكا وبورتو السابق عن تفاصيل مثيرة للغاية حول فترة تدريب مواطنه جوزيه مورينيو لفريق بورتو.

جاء هذا في كتاب "مانيش 18 – قصص لم تحتسب بعد" والذي يتناول سيرة اللاعب البرتغالي المعتزل الذاتية والذي كتبه صديقه المقرب تياجو جوادلوب.

وكتب تياجو في الكتاب على لسان مانيش: "خلال العام الثاني لجوزيه مورينيو في صفوف بورتو كان ممنوعًا من منح الفريق التعليمات خلال مواجهة بوافسيتا بعد إيقاف وطرده من الملعب".

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وأضاف: "كنا جميعنا في غرفة الملابس عندما رأينا فجأة سلة ملابس متسخة في وسطها، وفي وسط تلك الملابس كان جوزيه مورينيو، الذي خبأ نفسه وسط تلك الملابس ليمنحنا التعليمات".

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وتم نشر الكتاب في ديسمبر الماضي باللغة البرتغالية ويكشف خلاله مانيش عن عدة قصص مرتبطة بعدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم على رأسهم مورينيو ورونالدو وديكو وتوريس وكاسياس وزاونيتي وجون تيري وفيجو وسكولاري وابراهيموفيتش، بالإضافة لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونفذت الطبعة الأولى والثانية من الكتاب الذي صدر قبل أسابيع قليلة وجاري طباعة النسخة الثالثة منه، ومن المقرر أن تتم ترجمته للإنجليزية خلال العام الجاري.

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