نهاية الجدل .. جورج جيسوس يحسم مستقبل نيمار رسميًا ويكشف عن صفقة مرتقبة في الهلال

الأسابيع الماضية شهدت جدلًا كبيرًا بشأن مستقبل نيمار..

حسم جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، مستقبل النجم نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 7 مباريات فقط بقميص الزعيم منذ ذلك الوقت، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

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وبعد أن رفع الزعيم الهلالي اسم النجم البرازيلي من "القائمة المحلية" في يناير 2024، بسبب إصابته بـ"الرباط الصليبي"؛ أصبحت الأخبار تتضارب الآن، بشأن إعادة تسجيل اللاعب في الميركاتو الشتوي الحالي، من عدمه.

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ووسط هذا التضارب.. أعلن جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الهلال والفتح في الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، عدم تسجيل نيمار جونيور في قائمة الفريق "المحلية".

وقال المدير الفني البرتغالي: "لن يتم تسجيل نيمار في قائمة الفريق (المحلية).. اللاعب قد يتجه لاتخاذ أي خطوة تخص مستقبله!"؛ في إشارة إلى فسخ عقده مع الفريق الهلالي، وعدم الاكتفاء بالمشاركة في مسابقة النخبة الآسيوية فقط.

وأضاف جورج جيسوس: "لا اعتقد أننا بحاجة لأي تغييرات في قائمتنا الحالية.. أشعر بالرضاء التام عن مستوى جميع اللاعبين".

وعلى جانب آخر.. كشف جيسوس عن التعاقد مع صفقة وحيدة فقط، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأشار مدرب الهلال إلى أن فريقه يبحث عن لاعب أجنبي يجيد في مركز "الجناح الهجومي"، للتعاقد معه بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي الحالي؛ وقيده في قائمة المحترفين "تحت السن".

جدير بالذكر أن اللوائح تنص على قيد كل فريق بمسابقة دوري روشن السعودي، 10 لاعبين أجانب - بينهم ثنائي (تحت السن) -؛ حيث يتبقى للزعيم الهلالي اسم في هذه الخانة، بعد ضم المهاجم ماركوس ليوناردو فقط، في الصيف الماضي.