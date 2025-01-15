"الصفقة قد تتم في الشتوية!" .. تفاصيل عقد محمد صلاح "المرتقب" مع الهلال

اللاعب كان قريبًا من الاتحاد في صيف 2023..

يبدو أن انتقال النجم محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، إلى عملاق الرياض الهلال، أصبح مسألة وقت ليس إلا؛ وذلك بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها الساعات القليلة الماضية.

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صلاح البالغ من العمر 32 سنة، يرتبط بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025؛ وسط تأكيدات من اللاعب نفسه، بأن رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم "أقرب" من بقائه.

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ووسط كل ذلك.. أعلنت العديد من التقارير الصحفية، موافقة الفرعون المصري على الانتقال إلى الهلال، مع نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، صورة "مصممة" للاعب وهو يرتدي قميص الزعيم.

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وفي هذا السياق.. كشف برنامج "سبورت سنتر" مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة في انتقال محمد صلاح "المرتقب"، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

البرنامج أشار إلى أن صلاح سيوقع على عقود تربطه بالزعيم الهلالي لمدة عامين؛ بداية من الموسم الرياضي القادم وحتى 30 يونيو 2027، مع راتب إجمالي يُقدر بـ300 مليون ريال سعودي "150 مليونًا في السنة".

الأمر لم يتوقف عند ذلك؛ حيث فجّر البرنامج مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أوضح أن مسؤولي الهلال يحاولون تسريع قدوم الفرعون المصري إلى الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، بدلًا من الصيف القادم؛ على أن يوقع اللاعب لمدة موسمين ونصف.

وأكد البرنامج المُذاع على شبكة قنوات "السعودية الرياضية"، وجود مفاوضات بين مسؤولي الهلال وإدارة نادي ليفربول، بمشاركة أرني سلوت، المدير الفني للعملاق الإنجليزي؛ للتوصل إلى اتفاق على شراء "الستة أشهر الأخيرة" في عقد محمد صلاح.

جدير بالذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما؛ حيث سجل 232 هدفًا وصنع 105 آخرين، خلال 378 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.