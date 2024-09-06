"لن ألعب تحت قيادته مجددًا" .. ستيفن بيرجفاين يرد على رونالد كومان بتصريحات نارية!

نجم الاتحاد الجديد يرد بقوة على تصريحات كومان

رد ستيفن بيرجفاين لاعب الاتحاد الجديد، على تصريحات مدربه في المنتخب الهولندي رونالد كومان، الذي انتقده بسبب انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

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وكان كومان قد خرج بتصريحات ينتقد فيها بيرجفاين، بسبب انتقاله إلى دوري روشن السعودي في سن الـ26 عامًا، حيث اتهمه بأنه اهتم بالمال أكثر من مستقبله الرياضي.

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وقال بيرجفاين خلال تصريحات لموقع "تيليجراف" الهولندي: "هل كان لابد أن أتخذ قرار لعبي في الدوري السعودي عندما يكون عمري 32 عامًا مثل جيني فينالدوم؟ بالطبع لا أنا سعيد بقراري وأشعر بأنه صائب بنسبة 100%، وكومان يعرف جيدًا أن المنافسة في الدوري السعودي ممتازة جدًا، فهو يعتقد بأنه يجب عليّ البقاء في الدوري الهولندي وهو غير صائب".

وأضاف: "حتى لو قام رونالد كومان باستدعائي إلى المنتخب الهولندي فلن أنضم تحت قيادته، فقام بالإساءة إلى سمعتي بالإعلام، وكان من الممكن أن يتصل بي وسماع رأيي في القصة ولكنه لم يفعل ذلك".

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وواصل: "الكثير من زملائي في منتخب هولندا تواصلوا معي برسائل إيجابية، ولم أغلق باب المنتخب بشكل نهائي، وسأعود حينما يتم تعيين مدرب جديد بدلًا من كومان".

واستطرد قائلًا: "لن أنكر أنني اتخذت قرارًا ماليًا مميزًا بانتقالي إلى الاتحاد، ولكن هناك مشروع رياضي مُغرٍ جدًا، وهو اللاعب بجوار كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو وموسى ديابي ودانيلو بيريرا وغيرهم، فأنا أشعر بالحماس لمزاملتهم".

وأنهى ستيفن تصريحاته قائلًا: "نجولو كانتي لعب موسم واحد في الاتحاد وكان من أفضل لاعبي يورو 2024، وأيضًا إيمريك لابورت لاعب النصر حقق لقب اليورو مع إسبانيا رغم تواجده في الدوري السعودي، وهذا دليل على أنه أقوى من الدوري الهولندي".