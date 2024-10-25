جورج جيسوس يرد على اتهامات الهلاليين بتسببه في إصابة روبن نيفيش .. ويتحدث عن حالة ياسين بونو قبل ديربي النصر

ماذا قال جورج جيسوس؟!..

رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على "الاتهامات" التي توجه إليه؛ بشأن التسبب في إصابة نجمه البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال أعلن أمس الخميس، إصابة نيفيش على مستوى الركبة، وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر؛ ليخسره الفريق في عديد المباريات الهامة، أبرزها ديربي الرياض الكبير أمام النصر، في الأول من نوفمبر 2024.

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نيفيش كان قد أصيب في بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، على مستوى الركبة أيضًا؛ لكن.. المدير الفني البرتغالي ظل يعتمد عليه في المباريات دون إراحته، وذلك حتى الإعلان عن غيابه أخيرًا لمدة شهر تقريبًا، وهو ما جعل البعض يحمّل جيسوس مسؤولية "تفاقم الإصابة".

وفي هذا السياق.. كشف جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال والتعاون، عن أن إصابة النجم البرتغالي البالغ من العمر 27، والتي ستغيبه لمدة شهر تقريبًا، والتي تعرض لها في مواجهة العين الإماراتي الأخيرة، تختلف عن الإصابة السابقة في الركبة.

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وقال مدرب الهلال: "نحن لا نُغامر بصحة أي لاعب.. الجهاز الفني يدرس مع أطباء النادي (حالة كل نجم)، قبل اتخاذ قرار مشاركتهم في المباريات"، معترفًا في نفس الوقت أن هُناك أسماء معينة، يكون تواجدها على أرضية الملعب مهمة، لذلك يتم أخذ بعض المخاطرة معهم.

واستشهد جورج جيسوس بحالة النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي شارك في كأس السوبر السعودي مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ على الرغم من أنه لم يكن جاهزًا بدنيًا بنسبة 100%.

ونفى جيسوس تغيير أسلوب لعب الفريق الهلالي، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد إصابة النجم البرتغالي روبن نيفيش؛ قائلًا: "نحن لا نغير أفكارنا بسبب فقدان أي لاعب في المجموعة".

وعلى جانب آخر.. أعطى المدير الفني البرتغالي "الأمل" إلى جماهير نادي الهلال، بإمكانية مشاركة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في ديربي الرياض الكبير أمام النصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جيسوس أكد أن بونو سيغيب عن مواجهة الهلال والتعاون، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025؛ ولكنه بات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب مجددًا.

جدير بالذكر أن بونو غاب عن مباراة الهلال والفيحاء، والتي انتهت بفوز الزعيم (3-0)، ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري، ثم في الانتصار على العين بقمة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، من مسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي؛ بسبب الإصابة.