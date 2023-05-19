جورجينا تورط كريستيانو رونالدو في النصر .. وشقيقته ترد بـ"القاذورات"

سمعة كريستيانو رونالدو على المحك

تواصل عائلة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، الدفاع عن نفسها بكل قوة؛ بعد شائعات "السحر الأسود" الخطيرة.

التلفزيون البرتغالي زعم في وقتٍ سابق، أن دولوريس أفيرو والدة رونالدو تستخدم "السحر الأسود"؛ لتفريق الأسطورة البرتغالية عن صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

ونفت والدة رونالدو هذا الأمر تمامًا، قبل أن تخرج كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو هي الأخرى؛ لتكذب كل هذه الشائعات، واصفة إياها بـ"القاذورات".

ونقلت صحيفة "firstsportz"، عن كاتيا بأنها ستواصل ملاحقة كل وسائل الإعلام التي روجت مثل هذه الشائعات، قضائيًا.

وعلى جانب آخر.. كشفت الصحيفة، عن أن جورجينا، تواصل توريط رونالدو، منذ انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023".

وأكدت الصحيفة، على أن صديقة كريستيانو رونالدو، تنشر بصفة مستمرة بعض الصور والفيديوهات التي تخالف عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، غير مهتمة بالهجوم العنيف التي تتعرض له.

وزعمت أن بعض هذه الصور والفيديوهات، التي تقوم جورجينا بنشرها؛ قد تشوه سمعة الأسطورة البرتغالية.