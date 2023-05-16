والدة كريستيانو رونالدو تخرج عن صمتها

أعلنت ماريا دولوريس أفيرو، والدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة؛ بسبب أزمة نجلها وصديقته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء قوية عن خلافات بين رونالدو وجورجينا، مع استخدام والدة الأسطورة البرتغالية "السحر الأسود"؛ للتفرقة بينهما.

ووصفت أفيرو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، الخبر المتداول في إحدى الصحف البرتغالية، باستخدامها السحر الأسود بـ"الكاذب"، والذي جاء لأغراض خبيثة.

وأضافت والدة كريستيانو رونالدو: "قمت بالاتصال بالمحامي الخاص بي؛ لتبرئة اسمي، نيابة عن عائلتي، وما يمثلونه في حياتي".

وشددت دولوريس أفيرو، على أنها ستقاتل حتى النهاية، لإثبات عدم صحة هذه الأخبار؛ خاصة أن أحفادها تأثروا بأحاديث الناس معهم، في هذا الأمر.

maria dolores instagram

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى، التي تنتشر فيها الشائعات بشأن علاقة رونالدو وجورجينا؛ حيث زعمت تقارير أخرى، أن الأسطورة البرتغالية، يريد الانفصال عن صديقته الأرجنتينية؛ بسبب تواجدها في مراكز التسوق، منذ الانتقال إلى العاصمة السعودية "الرياض".