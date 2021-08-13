جوارديولا يوضح موقف سيتي من كين.. وشعوره بعد خسارة نهائي الأبطال

مؤتمر بيب جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

يفتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة صعبة، حيث يحل يوم الأحد ضيفًا على توتنهام في الجولة الأولى من منافسات موسم 2021-2022 من "البريمييرليج".

وعقد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي مؤتمرًا صحفيًا الجمعة، تحدث خلاله عن توقعاته للمباراة المرتقبة وشكل المنافسة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى رأيه في محاولات فريقه للتعاقد مع هاري كين قائد ومهاجم توتنهام.

هاري كين عاد إلى تدريبات توتنهام خلال الأسبوع الحالي، بعد فترة من الشك حول مستقبله مع "سبيرز"، ولا يزال هناك متسع من الوقت أمام مانشستر سيتي للتحرك للتعاقد معه.

ماذا قال جوارديولا عن تعاقد مانشستر سيتي مع هاري كين؟

وافتتح جوارديولا مؤتمره الصحفي بالحديث عن هاري كين ومحاولات مانشستر سيتي بالتعاقد معه، وقال المدرب الإسباني: "إنه لاعب في توتنهام، وإذا لم يرغبوا في التفاوض فقد انتهى الأمر، إذا كانوا منفتحين على التفاوض فالأمر يختلف".

وأضاف: "لكن مانشستر سيتي وجميع الأندية في العالم يريدون التوقيع مع هاري كين".

وتابع عن الفرق في تعاقد مانشستر سيتي مع جاك جريليش من أستون فيلا ووضع كين: "كان لدى جاك شرط جزائي في عقده، لذلك الأمر مختلف، هاري مهاجم استثنائي، ونحن مهتمون بالطبع، لكن إذا كانوا لا يريدون التفاوض فلا يمكننا القيام بذلك".

ماذا قال جوارديولا عن المنافسة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي؟

وتطرق مدرب بطل الدوري الإنجليزي عن شكل المنافسة في الموسم الجديد بقوله: "في كل موسم يبدأ ومنذ ست سنوات، أشعر أكثر بأن المنافسة ستكون أقوى وأقوى".

وأضاف: "الفرق تصبح أفضل، وكل موسم تبدأ فيه يمثل تحديًا جديدًا، سنحتفل بلقبنا وهو الآن في خزائننا وفي ذاكرتنا، لكن سنبدأ من جديد".

ماذا قال جوارديولا عن اللعب بمهاجم صريح في الموسم الجديد؟

وتحدث جوارديولا عن اللعب بمهاجم صريح في المواسم الماضية: "لعبنا بمهاجمين مميزين، مثل سيرخيو أجويرو وجابرييل جيسوس، لسوء الحظ تعرض أجويرو للإصابة لأكثر من عام، ولعب عددًا قليلًا من المباريات، لكنه كان دائمًا لاعبًا مهمًا في الفريق عندما كان لائقًا".

وأضاف: "جابرييل هو مهاجمنا الآن، نلعب بنهج مختلف، لكن النية واحدة لمحاولة التحكم في اللعب والتسجيل قدر الإمكان، مع أو بدون مهاجم، هذا يحدث".

وتابع: "عقل جابرييل دائمًا في المكان المناسب، إنه لاعب مهم ولا يصدق بالنسبة لنا، يمكن أن يلعب مهاجمًا أو على الجناح، إنه لاعب استثنائي، لقد كان له دور مذهل في السنوات الأخيرة، ونصيب كبير من النجاح الهائل الذي تحقق في الموسم الماضي".

ماذا قال جوارديولا عن حالة دي بروينه؟

وتحدث جواريولا خلال المؤتمر الصحفي عن حالة نجم وسط مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروينه قائلًا: "دي بروينه يتحسن كل يوم، ما زلنا ننتظر ما سيحدث في الأيام القادمة، لا يمكنه أداء حصة تدريبية كاملة، يخوض بعضها معنا والبعض الآخر بمفرده، سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

ماذا قال جوارديولا عن خسارة دوري أبطال أوروبا؟

مانشستر سيتي خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط أمام غريمه تشيلسي بهدف دون رد.

وقال جوارديولا عن تلك الخسارة: "لقد خضنا موسمًا رائعًا استثنائيًا ولا يصدق، خاب أملنا بعض الشيء بخسارة النهائي ليوم أو يومين، لكن بعد ذلك عندما تكون هادئًا مع عائلتك تقول لقد كان إنجازًا رائعًا، في كثير من الأشياء".

وأضاف: "لقد كان من أفضل المواسم التي عشتها في حياتي حتى الآن، فزنا بلقبين ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بالأمس هنأت الفريق لأول مرة على ما قدموه، وسوف نتذكر ذلك لسنوات".

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