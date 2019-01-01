جوارديولا يُطمئن أرسنال على مدربهم المستقبلي

إنه جاهز ليكون مدرب الجانرز..

اعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن مايكل أرتيتا مساعده، أصبح جاهزًا ليكون مدربًا في المستقبل، مشددًا على العمل الرائع الذي يقوم به حاليًا داخل السيتيزنز.

اسم أرتيتا دائمًا ما تردد ليُدرب فريقه السابق، أرسنال، وقد كثر ربطه في هذه الأيام تحديدًا بتولي مسؤولية الجانرز نظرًا لاقتراب أوناي إيمري من الرحيل بعد تراجع النتائج.

جوارديولا عبّر عن إعجابه بأرتيتا، حيث قال "لقد كان لاعبًا رائعًا، كونه لاعب وسط ملعب يعني أن لديه نظرة على الملعب مختلفة.".

كما أضاف "اللعب في منتصف الملعب يعطيك درسًا لا يصدق في معرفة كيف أن الأمور تسير، فأنت تقرأ اللعب وتفهمه، مايكل كان ذكيًا للغاية في ذلك.".

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أرتيتا توجه للعمل مع جوارديولا بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم، وخلال هذه الفترة تعلم الكثير من الفيلسوف الإسباني والذي منحه فرصًا كثيرة للتعلم وعامله وكأنه المدرب وليس مجرد مساعد.

يتجلى ذلك في مباراة السيتي وأرسنال في ديسمبر 2016، والذي غاب عنها جوارديولا للإيقاف، وأصبح أرتيتا هو المدرب وكانت كل الصلاحيات مخولة له، وبالفعل انتصر السيتي بهدفين لهدف.

جوارديولا اختتم تصريحاته بقوله "إنه بالفعل مدير فني، ويتعامل على هذا الأساس، لذلك نحن سعداء للغاية بالعمل معه.".

يذكر أن الإسباني كان مرشحًا لخلافة أرسين فينجر في أرسنال العام الماضي، قبل أن يفوز إيمري بالمنصب، في الوقت الذي يُعاد طرح اسمه مؤخرًا رفقة ماسيميليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينو كخليفة محتمل لمدرب إشبيلية الأسبق.