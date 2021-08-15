جوارديولا يرد على اتهامات كلوب: اذهب للمحكمة!

جدل بين كلوب وجوارديولا حول الإنفاق في سوق الانتقالات.

بدأ الموسم الجديد في إنجلترا مشتعلًا بين الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي ونظيره الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول.

جوارديولا رد على تصريحات كلوب بشأن مانشستر سيتي وطالبه بالذهاب إلى المحكمة للشكوى ضدهم.

ماذا قال كلوب وكيف رد جوارديولا؟

يورجن كان البادئ بالهجوم حين تحدث عن صفقات بعض الأندية بينها مانشستر سيتي وقال إنها لا تعتمد على الموارد الرسمية للأندية في تعاقداتها وليس لديها حدود في إشارة لدعم ملاكها لها.

حديث يورجن لم يعجب بيب الذي رد قائلًا: "سابقًا كان هناك نادٍ واحد أو اثنين؛ الآن تشيلسي مع أبراموفيتش ونادينا مع الشيخ منصور".

وتابع مدرب السيتي "نريد الاستثمار في كرة القدم فما المشكلة في ذلك؟ لدينا حدود في اللعب المالي النظيف وإن لم يوافقوا على ذلك فبإمكانهم الذهاب للمحكمة ومحاولة شكوتنا".

وكان مانشستر سيتي محل شكوى وتحقيقات لاتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، لكن الشكوى لم تسفر عن شيء وحكمت المحكمة الرياضية لصالح السيتي.

كيف تعاقد مانشستر سيتي مع جريليش؟

وتطرق بيب للحديث عن تعاقد ناديه مع جاك جريليش من أستون فيلا مقابل ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني "وقعنا مع جاك لأننا بعنا صفقات مقابل 60 مليون جنيه إسترليني وفي النهاية أنفقنا 40 مليون. نتبع القواعد، في نادينا الملاك لا يرغبون في خسارة الأموال بالطبع بل يريدون الإنفاق لنتجنب ذلك".

وواصل المدرب الإسباني "بعض الملاك يرغبون في تحقيق ربح دون استثمار في الفريق، ملاكنا لا يرغبون في تحقيق ربح لذا ننفق؛ قبل سنوات فاز مانشستر يونايتد ببطولات عديدة لأنهم أنفقوا أكثر من الأندية الأخرى. هل تتذكرون؟ في هذا الوقت لم يكن باستطاعة السيتي فعل ذلك لأننا لم نملك الملاك الحاليين".

ويستعد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، لبدء حملة الدفاع عن لقبه اليوم الأحد بمواجهة توتنهام.

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