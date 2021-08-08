نجم ليفربول يعلق على صفقات مانشستر سيتي

رد الفعل داخل أنفيلد من صفقات مانشستر سيتي

يصر لاعب ليفربول، البرازيلي فابينيو أن الريدز على أتم استعداد للموسم الجديد، وقادر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وأنه ليس قلقًا بشأن منافسيه مانشستر سيتي هذا الصيف.

ولا يزال صيف ليفربول هادئَا بعض الشيء مقارنةً ببطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي الذي أعلن حديثًا عن انضمام جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب إنجليزي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ولا يتوقف مانشستر سيتي عند هذا الحد حيث يُصر جوارديولا على التعاقد مع هاري كين قائد منتخب إنجلترا.

ماذا قال فابينيو؟

تحدث لاعب الوسط البرازيلي، وقال: ”لقد نجح هذا الفريق الموجود حاليًا بالفوز سابقًا بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا..ألقاب مهمة، وأظهرنا بالفعل ما نحن قادرون عليه”.

وأضاف: "نحن لا نهتم بالفرق الأخرى، مانشستر سيتي هو بطل الدوري الإنجليزي و تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا..الفرق الإنجليزية قوية دائمًا لكننا سنقاتل دائماً من أجل البطولات".

وتابع: "لا نأمل هذا الموسم سوى أن نكون أقوى منهم".

كيف هو صيف انتقالات ليفربول حتى الآن؟

بعد التعاقد مع المدافع إبراهيما كانوتي من لايبزيج مقابل 36 مليون جنيه إسترليني، حولت إدارة ليفربول تركيزها إلى ربط لاعبيها الحاليين بعقود طويلة الأجل.

وبدأ الأمر عندما جدد ألكساندر أرنولد ثم البرازيلي فابينيو وتبعهم العملاق البرازيلي أليسون بيكر.

وأصبحت اولوية الريدز الآن هي تجديد عقود كلًا من ساديو ماني وفيرجيل فان ديك وروبرتسون وعلى رأسهم محمد صلاح.

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