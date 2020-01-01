جوارديولا يستعين بأستاذه لمساعدته في مانشستر سيتي

هل نرى خوانما ليو في مانشستر سيتي؟

قرر بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الاستعانة بأستاذه خوانما ليو ليكون مساعده في قلعة "اتحاد" بعد رحيل ميكيل أرتيتا إلى صفوف آرسنال.

جوارديولا حاول إعادة فيسنت كومباني إلى صفوف مانشستر سيتي لخلافة أرتيتا لكن اللاعب فضّل البقاء في أندرلخت البلجيكي.

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كما فشلت مساعيه أيضًا للاستعانة بتشابي ألونسو، مدرب فريق الشباب في ريال سوسييداد الإسباني، ليضطر للجوء إلى ليو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ ليو أعلن رحيل عن تدريب فريق شينجداو هوانجهاي الصيني وذلك بسبب مرض والدته حسب البيان الرسمي.

وسوف يعود ليو إلى أوروبا وهذه المرة للعمل مساعدًا لجوارديولا في صفوف مانشستر سيتي، إذ يرى الفيلسوف الكتالوني أنّ أستاذه قادرًا على تطوير شكل الفريق معه خلال الفترة المقبلة.

وكان بيب قد تدرب تحت قيادة خوانما ليو في فريق دورادوس المكسيكي قبل إعلان اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية في 2007.

كما أكد صاحب الـ49 عامًا أنّ ليو كان من أحد المدربين الذين تعلم على يديهم العديد من الأفكار التكتيكية التي رسمت ملامح فلسفته.