جوارديولا يُدمر أحلام آرسنال في سيبايوس بواسطة ريال مدريد!

نبأ غير متوقع..

أوردت صحيفة "آس" نبأ حزينًا لجمهور آرسنال، عند تأكيدها بأن ريال مدريد قد قرر إعادة داني سيبايوس مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.

وكان سيبايوس قد خرج معارًا في الصيف الماضي إلى الجانرز لمدة موسم وحيد بعد خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، وقد قدّم أداءً استثنائيًا بالفعل في ملعب الإمارات بالموسم المنقضي.

إدارة آرسنال حاولت بدورها أن تُبقي على الدولي الإسباني لمدة عام آخر على سبيل الإعارة أيضًا قبل شرائه في الصيف المقبل عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

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الأمور كانت تسير في اتجاه أن الأمر سيتحقق بالفعل، لكن زلزال الخروج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي، غيّر كثيرًا من خطط الميرينجي للموسم المقبل.

آس تقول في تقريرها أن مباراة السيتي كشفت عن نقص الموارد في كتيبة زيدان، وفي ظل أزمة كورونا وعدم قدرة النادي على إبرام صفقات، فالقرار هو إعادة الثنائي مارتن أوديجارد وداني سيبايوس لمواجهة هذه الأزمة.

ما يدور في ذهن إدارة فلورنتينو بيريز حاليًا هو إعادة سيبايوس ليخوض فترة الإعداد للموسم الجديد مع ريال مدريد، على أن يكون القرار النهائي بعدها بالإبقاء عليه أو رحيله في يد زيدان.

النظرة للاعب الأندلسي في إدارة الريال واضحة، إذ أنه يُعد لوكا مودريتش الجديد بالنسبة لهم واللاعب المثالي لتعويض الكرواتي صاحب الـ34 عامًا، الثقة كبيرة به وساهم مردوده الاستثنائي مع آرسنال هذا العام في ترسيخ الآمال بشأن مستقبله.

الصحيفة أيضًا أشارت إلى أن اللاعب نفسه لا يمانع العودة إلى مدريد بل إن حلمه الأكبر هو ارتداء القميص الملكي، لكنه يشترط أن يحظى بدور أساسي مع زيدان وإلا فالاستمرار في آرسنال سيكون خياره.

ويضع سيبايوس عينه نصب تمثيل المنتخب الإسباني في بطولة كأس الأمم الأوروبية في صيف 2021، كما يود أن يكون ضمن المنتخب المشارك في أولمبياد طوكيو، بالتالي فإن عودته لسانتياجو برنابيو تقف على ضمانات بمشاركته أساسيًا وباستمرار.

الجدير بالذكر أن سيبايوس قد وصل إلى قمة توهجه مع وجود ميكيل أرتيتا في ملعب الإمارات، فرغم البداية السيئة بينهما لكن تمكن صاحب الـ21 عامًا من كسب ثقة مواطنه وقيادة الجانرز لتحقيق كأس الاتحاد الإنجليزي.