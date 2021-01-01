جوارديولا يدافع عن ميندي بعد فضيحة رأس السنة

اللاعب أثار الصحافة ضده بتصرفاته

دافع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن لاعبه بنجامين ميندي عقب تصرفاته ليلة رأس السنة وخرقه لقواعد وبروتوكول الحماية من فيروس كورونا.

ونظم الظهير الفرنسي حفلاً بمنزله ودعا له عدة أشخاص، كما خرجت تقارير تقول إن اللاعب طلب من أحد الشركات توفير فتيات للحفل.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب الانتصار على تشيلسي الأحد: "يملك قلباً طيباً ولكن يحتاج لفهم بعض الأمور، قام بدعوة بعض الأشخاص لمنزله ليلة رأس السنة والجميع تحاليله سلبية".

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وأكمل: "أريد أن أعرف كم من الأشخاص كان معهم 5-6 أشخاص في نفس التوقيت ويحتفلون أيضاً، أنا واثق أن الكثير فعلوا نفس الأمر، من الأفضل الحكم على أنفسنا أولاً قبل الحكم على الآخرين".

واستمر بيب: "كسر القواعد ولا أبرر له ولكن لا تستخدموه كمثال للمجتمع لمجرد أنه لاعب، لم يكن صحيحاً ما قام به ولكن الكثيرون فعلوا مثله، هو جزء من المجموعة وأحد الأشخاص الطيبين".

وختم: "لم أفكر أبداً في استبعاده، كان نشطاً في المدرجات وهو شخص خاص لنا في هذه المجموعة ويملك قلباً كبيراً".

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ولم يشارك ميندي في انتصار مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في "ستامفورد بريدج" لحساب الدوري المحلي.