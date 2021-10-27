"جوارديولا سبب معاملة مورينيو السيئة لي في يونايتد"!

نجم مانشستر يونايتد السابق يكشف السبب الرئيسي لمعاملة مورينيو السيئة.

وجه الألماني باستيان شفاينشتايجر اتهامًا إلى البرتغالي جوزيه مورينيو بأنه السبب وراء عدم نجاحه خلال الفترة التي قضاها في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

شفاينشتايجر قضى موسمين جيدين في مانشستر يونايتد بين عامي 2015 و2017، بعد فترة امتدت لـ13 عامًا مع بايرن ميونخ الألماني حقق فيها كل الألقاب الممكنة.

وأشار شفاينشتايجر، 37 عامًا، والذي اعتزل في عام 2019 بعد أن لعب مع فريق شيكاجو فاير الأمريكي لمدة عامين إلى التأثير المحتمل للإسباني بيب جوارديولا على قرار مورينيو بعدم مشاركته كثيرًا في فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

ماذا قال شفاينشتايجر؟

أجرى شفاينشتايجر مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية قال فيها: "لسوء الحظ لم ألعب كثيرًا تحت قيادة مورينيو، لكن ما زلت أحترمه".

وأضاف: "إنه مدرب رائع فاز بالعديد من الألقاب، لقد كان موقفًا غريبًا وصعبًا، ولم يشرح سبب ذلك مطلقًا".

وتابع: "ربما كان ذلك لأنني تدربت تحت قيادة بيب جوارديولا، ولعبت معه كثيرًا، وهو شخص لا يحبه مورينيو".

ماذا قال شفاينشتايجر عن علاقته مع مورينيو؟

ورغم تعرضه لمعاملة سيئة من مورينيو، إلا أن شفاينشتايجر لا يزال يحترمه كثيرًا.

وأوضح بطل العالم مع ألمانيا: "ما زلت أحب ما كان يفعله مورينيو، بالطبع أسلوب اللعب مختلف، وأعتقد أن هذا هو سبب مغادرة زلاتان إبراهيموفيتش".

وقال في ختام حديثه: "لم تكن كرة قدم جمالية كثيرًا، في بعض الأحيان كانت مباشرة، لكنه كان ناجحًا مع الأندية التي دربها، كان اللعب تحت قيادته شعورًا غريبًا".

وقبل مغادرة مانشستر يونايتد، قرر مورينيو أن يرسل شفاينشتايجر بعيدًا للتدريب مع الفريق الرديف، وهو القرار الذي اعترف المدرب البرتغالي في وقت لاحق بأنه كان خاطئًا.

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