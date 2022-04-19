جوارديولا يتحدث عن حسم صفقة هالاند.. ومباراة ريال مدريد المرتقبة

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي، تناول مدرب السيتيزينس بيب جوارديولا العديد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش في الأسابيع الأخيرة.

المدرب الإسباني أبدى رد فعله على الأنباء المتناثرة حول حسم مانشستر سيتي للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاتد.

كما تحدث جوارديولا عن لاعبيه المصابين وسبب عدم مشاركة العديد من اللاعبين بشكل أساسي في مباراة ليفربول الفائتة بكأس الاتحاد الإنجليزي والتي فاز بها الأخير 3-2.

كما تطرق جوارديولا إلى مباراة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

هالاند؟

واستهل جوارديولا مؤتمره الصحفي بالإجابة من وجهة نظره عن ملف هالاند قائلًا: "ليس لدي ما أقوله بشأن هالاند، أركز في عملي الموسم الحالي وسنرى ما سيحدث في هذا النادي الموسم المقبل".

وأردف: "نلعب بمهاجم جيد هذا الموسم، ولا نعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، منذ سنوات عديدة وأنا محافظ على عدم الحديث عن موسم الانتقالات المقبل وأنا وسط الموسم".

وعن مباراة ليفربول الفائتة قال بيب: "أتفهم آراء الجماهير في غياب بعض الأسماء عن مباراة ليفربول، كيفن لم يكن جاهزًا، كايل لم يكن جاهزًا، جوندوجان أيضًا، أتفهم التساؤلات ولكنني كنت في الفندق أتحدث إلى الأطباء والمؤهلين قبل مباراة أتلتيكو، سمعت ما قالوه لي واتخذنا القرارات، أملك العديد من المعلومات التي لا تمتلكونها، لو كنا مرهقين لما ركضنا بهذه الطريقة في الشوط الثاني، كرة القدم لا تتعلق فقط بالبدنيات".

وذكر حالة لاعبيه المصابين فقال: "كل المصابين فيما عدا ووكر بحالة جيدة وسنتخذ القرارات بشأن الغد".

أما عن خصمه القادم برايتون قال بيب: "برايتون خصم رائع يعجبني كثيرًا، لم يحتج الأمر أن يتغلبوا على آرسنال وتوتنهام لأعرف ذلك، ستكون تلك المباراة اختبارًا جيدًا بالنسبة لنا".

قمة ليفربول - يونايتد.. ومباراة ريال مدريد

وعن سباق حسم لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، شدد: "سنقاتل على اللقب حتى النهاية، هذه هي الوضعية التي نعتاد عليها مؤخرًا، الفارق البسيط في الأمتار الأخيرة من الموسم".

وعن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد أكد: "سأشاهد مباراة ليفربول ويونايتد كمشجع، لا أعرف ما النتيجة سلفًا، طبعًا أريد أن يأخذ يونايتد النقاط ولكن هذا لن يغير شيئًا من عملنا للمباراة اللاحقة".

وتطرق إلى المباراة المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد فقال: "شاهدت مباراة إشبيلية وريال مدريد وهذا كل شيء، رأيتها في المنزل ولكنني لم أملك الوقت لتحليلها بشكل كافٍ، أحتاج أسبوعًا لأفعل ولكن تركيزنا الآن منصب على برايتون، لن أجيب الآن على شيء يخص ريال مدريد لأن هذا ليس وقته".

اقرأ أيضًا..

هاتريك تاريخي وسجل حافل .. صلاح يحب التألق أمام رونالدو!

بعد وفاة مولوده .. يونايتد يتضامن مع رونالدو ويحدد موقفه من لقاء ليفربول!

كلوب: تجديد ماني؟ لن أكرر الخطأ الذي ارتكبته مع صلاح