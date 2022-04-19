كلوب: تجديد ماني؟ لن أكرر الخطأ الذي ارتكبته مع صلاح

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه أخطأ في التعامل مع تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، ولن يكرر نفس الخطأ مرة أخرى عندما يتعلق الأمر بتجديد عقد السنغالي ساديو ماني.

وكشف كلوب عن الخطأ الذي ارتكبه بشأن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع "الريدز"، والتي تبدو متوقفة في الوقت الحالي.

ماذا قال كلوب؟

كلوب سُئل عن مفاوضات التجديد مع ساديو ماني، والتي تسببت في قلق جماهير ليفربول، ليعترف الألماني بارتكاب خطأ بشأن صلاح لا يريد تكراه مع السنغالي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزي قال كلوب: "هذا خطأي، لقد أخطأت في التحدث إليكم حول وضع عقد صلاح وهو ما لا أفعله عادة".

وأضاف: "لقد أدى ذلك إلى الكثير من سوء الفهم، والآن هناك أسئلة حول ماني، لذلك سأعود إلى ما كنت أفعله سابقًا وأغلق باب الحديث عن الأمر".

وتابع: "لا يوجد شيء لأقوله عن أي نوع من المفاوضات أو أشياء من هذا القبيل".

واختتم كلوب: "عندما يكون لدينا شيء نعلن عنه، أنتم بالتأكيد ستكون أول مجموعة تحصل على المعلومات، حتى ذلك الحين، علينا فقط الانتظار".

متى ينتهي عقد صلاح وماني مع ليفربول؟

أمام ليفربول وقت قليل للغاية حتى يتمكن من تجديد عقود نجمي الفريق، محمد صلاح وساديو ماني.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى يونيو 2023، وحتى الآن لا تبدو المفاوضات في أفضل أحوالها، خاصة وأن الدولي المصري يريد راتبًا كبيرًا يتناسب مع قيمته في الفريق والدوري الإنجليزي.

ومثل صلاح تمامًا، فإن عقد ماني مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل بعد إلى اتفاق مع "الريدز" على تجديد عقده.

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