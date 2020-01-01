جوارديولا: هذه مشكلة خط هجومنا وأجويرو تدرب بشكل جيد

أبرز ما جاء في مؤتمر جوارديولا قبل مواجهة ساوثامبتون

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن مواجهة ساوثامبتون ستكون صعبة للغاية نظرًا لأن الفريق يسير بخطوات ثابتة منذ بداية الموسم الحالي.

وتعادل مانشستر سيتي سلبيًا في ديربي مانشستر الأسبوع الماضي على ملعب أولد ترافورد في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ساوثامبتون شدد جوارديولا على ضرورة حل مشاكل الفريق والبحث عن تحسين الجوانب التي تحتاج لذلك في خطوط النادي.

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وقال جوارديولا: "بالطبع، يجب أن نلعب بشكل أفضل. نصنع الفرص ويمكننا اللعب بشكل أفضل من ذلك. لم نتمكن مؤخرًا من تنفيذ بعض الأشياء التي تدربنا عليها بشكل مثالي وعلينا العودة إلى هذا الأمر"

وأضاف: "إنها ليست مسؤولية اللاعبين فقط. إنهم يعلمون أن عليهم التسجيل، والجميع يعرف ذلك، لكن الكل يشارك في خلق فرص أكثر شراسة، هذا كل ما يمكننا فعله"

وتابع: "نحن الآن نعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا يسير بخطوات ثابتة خلال الموسم الحالي وقريب للغاية من مراكز الصدارة، حيث سيبحثون عن استعادة الثقة والنتائج الإيجابية، ستكون لديهم دوافع كبيرة من أجل الفوز"

وأردف: لم يستطع سيرجيو اللعب كثيرًا هذا الموسم بسبب الإصابات ولم يتدرب بشكل جيد في الأيام الماضية، ولكنه اليوم تدرب بشكل جيد للغاية"

وأكد: "وجابرييل لديه عدد لا يُصدق من الدقائق والأهداف منذ قدومه إلى هنا، إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ لهذا النادي، أخذنا 13 ركلة ركنية في آخر مباراة حتى يتمكن الجميع من تسجيل الأهداف"

وحول طريقة الدفاع قال: "الطريقة التي ندافع بها تعتمد على المهاجمين ونفس الشيء يحدث في خط الهجوم. يتحمل المهاجمون مسؤولية أكبر لكن الجميع متورط في محاولة الفوز بالمباريات"

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يذكر أن مانشستر سيتي عانى في بداية الموسم بالأخص من تذبذب النتائج على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يحتل المركز السابع على سلم الترتيب.