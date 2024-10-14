ماذا قال المدرب الإسباني؟

تغنى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي، معتبرًا أنه "أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وقال جوارديولا، في برنامج "كيه تيمبو كيه فا": "ربما يكون من عدم الاحترام لمارادونا والآخرين القول إن ميسي هو الأفضل على الإطلاق، لكن بالنسبة لي هو كذلك، نحن محظوظون بمشاهدته".

وأضاف: "رأيت ميسي يتدرب كل 3 أيام بأداء ثابت دائمًا، لم أرَ لاعبًا بهذا الثبات لأكثر من 10 سنوات، يلعب كل 3 أيام ويسجل هدفين ويقدم 3 تمريرات حاسمة".

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وواصل: "عندما تشاهده عن قرب في التدريبات، تدرك أنه شيء استثنائي، نحن محظوظون لأننا عشنا في عصره، وهذه فرصة نادرة أن ترى لاعبًا مثله".

وختم: "لا يُمكن تخيل حقيقة أنه حافظ على استمراريته لمدة 15-20 سنة، إنه يشبه تايجر وودز (أسطورة الجولف) أو مايكل جوردان (أسطورة كرة السلة)".

ولعب ميسي في برشلونة تحت قيادة جوارديولا خلال الفترة بين 2008-2012، وحقق الفريق العديد من الألقاب الكبرى: "الدوري الإسباني (3)، ودوري أبطال أوروبا (2)، وكأس العالم للأندية (2)، والسوبر الأوروبي (2)، وكأس إسبانيا (2)، والسوبر الإسباني (3).