جوارديولا: سأدرب بإيطاليا في هذه الحالة.. ولا أتمنى مواجهة برشلونة في الأبطال!

شرط جوارديولا الوحيد للتدريب في إيطاليا...

رد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على الأنباء التي ربطته بالرحيل عن صفوف فريقه، بنهاية الموسم الحالي، وسط شائعات عن إمكانية تدريبه لمنتخب إنجلترا.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات تلفزيونية في برنامج "كيه تيمبو كيه فا" نقلتها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "أنباء رحيلي وانضمامي لتدريب إنجلترا، ليست صحيحة أو بمعنى أدق أنني لم أقرر أي شيء وما زلت بحاجة إلى تفكير، لو كنت اتخذت قرارًا بالفعل لكنت قلت ذلك، ولكن أي شيء يمكن أن يحدث".

وعند سؤاله عن إمكانية، تدريبه في الدوري الإيطالي، خاصة وأنه سبق وأن خاض تجربة التواجد في إيطاليا عندما كان لاعبًا، قال: "ربما أوافق ولكن يجب أن يرافقني روبرتو باجيو، كمدرب مساعد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا، قال المدرب الإسباني: "بصراحة لم أفهمه، أنا فقط أدرب فريقي وهذا كل شيء، في اعتقادي أنه يجب ألا نرد على تلك الأسئلة إلا في نهاية الموسم".

وتابع: "بكل تأكيد سيكون برشلونة، هو الفريق الذي أتمنى عدم مواجهته في دوري الأبطال، لأن الحب والمودة التي أشعر بها تجاه الفريق تدمرني، لقد ولدت ونشأت في قرية قريبة من برشلونة".