جوارديولا: موعد عودة أجويرو مجهول وسنلاقي ليفربول في أي مكان

لامبارد مدرب استثنائي..

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أن موعد عودة سيرخيو أجويرو للملاعب مرة أخرى لا يزال مجهولًا، في الوقت الذي أشاد فيه بفرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي.

وكان أجويرو قد تعرض لإصابة خلال مباراة بيرنلي جعلته يخضع لعملية جراحية في ركبته اليُسرى في مدينة برشلونة.

سيتي يستعد لمواجهة تشيلسي يوم الخميس في ثالث مباريات كتيبة جوارديولا بعد العودة من أزمة فيروس كورونا، وقد أخذ الفيلسوف في المديح بخصمه لامبارد.

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جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي للمباراة "سنكتشف غدًا رأي الأخصائي حول مدى سوء إصابة أجويرو، قلقنا ليس حول إذا ما كان جيسوس جيد بما فيه الكفاية، بل لأنه سيلعب كل 3 أيام".

كما أضاف "لدينا بعض الإصابات بعد مباراة الإثنين وهو أمر طبيعي، عليك أن ترى يومًا تلو الآخر كيف يمكنك تجنب الإصابات، علينا التعامل مع الموقف الحالي ونكون مستعدين لدوري أبطال أوروبا".

أما عن لامبارد، قال "كان لاعبًا استثنائيًا وسيكون مدربًا استثنائيًا كذلك، لقد قدّم موسمًا جيدًا ويسرني مشاهدة فريقه حقًا، إنهم من نخبة كرة القدم الأوروبية، لديهم لاعبون رائعون في كل المراكز".

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بعد مباراة تشيلسي سوف يتعين على الفريق السماوي مواجهة نيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ثم التوجه لمواجهة ليفربول في البريميرليج مع عدم معرفة أين ستقام المباراة الأخيرة.

حول ذلك، قال بيب "لدينا عين واحدة في مباراة نيوكاسل، إنها مثل المباريات النهائية بالنسبة لنا. سنلعب أمام ليفربول في المكان الذي تقرره رابطة البريميرليج".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة وبفارق 20 نقطة عن المتصدر ليفربول، كما سيلاقي ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل.