جوارديولا: مدينون بمليار رسالة من أجل أصحاب البشرة السمراء

جوارديولا يهاجم العنصرية ويبدي قلقه بشأن جارسيا وسعادته بالأداء

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن الأداء والانتصار في المباراة الأولى بعد فترة التوقف، مؤكدًا رفضه لكافة أشكال العنصرية.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا مريحًا على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في أولى مباريات البريميرليج بعد فترة التوقف.

وعقب المباراة التي أصيب فيها إيريك جارسيا في الرأس أبدى بيب جوارديولا قلقه على حالة اللاعب ورغبته في الاطمئنان عليه سريعًا.

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وأضاف: "لقد استجاب للعلاج أوليًا ولكن علينا الانتظار، إنه واعٍ وهي علامة جيدة وتبعد القلق قليلًا. سنجري اختبارًا آخر لنطمئن عليه تمامًا"

وتابع: "في البداية كانت هناك طاقة كبيرة. الكل أراد الكرة. لم تكن المباراة هادئة. كانت لدينا فرص للتسجيل، كان من المهم إحراز هدف قبل نهاية الشوط الأول"

وأردف: "أنا سعيد بأداء الفريق. أرى شكلًا مميزًا للاعبين، وهو أمر جيد في المباريات القليلة القادمة، وعلينا الحفاظ على النسق والبحث عن الأفضل"

وأكمل: "لدينا عين واحدة على المباراة التالية. لابورت تعرض لإصابة طويلة. لدينا لاعبون يلعبون لمدة 50 أو 60 دقيقة وهو أمر جيد. ويمكن أن نلعب المباراة التالية بشكل جيد"

وحول العنصرية قال: "يجب أن نرسل ألف مليون رسالة إلى أصحاب البشرة السمراء، أنا محرج وخجل مما فعله البيض للسود مؤخرًا"

ومن جهته قال رحيم ستيرلينج إن الأمر كان مربكًا في الأسبوعين الماضيين. وأن اللاعبين جميعًا شعروا بالحنين إلى العودة للملعب وكرة القدم"

وأكد: "توقعنا أن تكون العودة غريبة بدون جمهور وفي أجواء استثنائية، ولكن الرسالة بعد فترة التوقف كانت العثور على كل شيء داخل ذواتنا"

وحول دعم أصحاب البشرة السمراء من قال: "أرى أنها خطوة هائلة للدوري الإنجليزي الممتاز من خلال السماح بحدوث شيء من هذا القبيل ويظهر أننا نسير في الاتجاه الصحيح"

جدول مباريات الدوري الإنجليزي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي يقترب فيه ليفربول من حسم اللقب.