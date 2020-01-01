جوارديولا: مانشستر سيتي أفضل فريق بالعقد الماضي

عشرية مميزة لسيتي محلياً

وصف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ناديه بالأفضل في إنجلترا خلال السنوات العشر الماضية بفضل الألقاب التي حققها والنتائج على مدار تلك الفترة.

وحقق سيتي لقب البريميرليج في أربع مناسبات خلال تلك الفترة، ضعف أقرب الملاحقين مانشستر يونايتد وتشيلسي، كما جمع 818 نقطة، أعلى الأندية عدداً.

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وقال بيب للإعلام: "أعتقد أن النادي في العقد الماضي كان الأفضل، وذلك على صعيد النقاط، الأهداف، والألقاب وكل شيء حقيقة، أريد بعث التهنئة".

وأكمل: "عندما تحلل الموضوع وما يحدث ستدرك ما بلغناه في 10 مواسم،، خصوصاً منذ تولي مجموعة أبو ظبي وتعاقدت مع لاعبين جيدين، ومديرين على أعلى طراز".

واستمر الكتالوني: "الصراع مع الأفيال العملاقة في إنجلترا، وصاحبة التاريخ، صعباً، ولكن كنا جزءاً من الأمر، وهذا رائعاً".

وأتبع: "كيف كانت 2019؟ البعض يقول كارثية، ولكن حققنا أربعة ألقاب، وإن تعثرنا في بعض المباريات، ولكن كانت سنة هائلة".

وختم: "الأندية الكبرى في إنجلترا تتطلع دوماً للأمام، سنحاول التحسن، ونأمل أن يكون العقد المقبل يحمل المزيد لهذا النادي".

ويلعب سيتي مساء اليوم الأربعاء أمام إيفرتون لحساب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.