جوارديولا: لن أرحل عن مانشستر سيتي وعلى بارتوميو الحذر

بيب تحدث لأول مرة بعد العقوبة التي فرضت على النادي

خرج الإسباني بيب جوراديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم لأول مرة عن صمته حول عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا على النادي الإنجليزي، حيث قال إنه يدعم النادي بكل قوة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن الجمعة الماضي حرمان حامل لقب البريمييرليج من المشاركة في النسختين المقبلتين من بطولة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تغريمه 30 مليون يورو بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال بيب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عقب مباراة وست هام في الدوري والتي انتهت بفوز السيتي بهدفين نظيفين: "إذا لم تقم الإدارة بإقالتي فأنا هنا بنسبة 100% لن أرحل صدقوني، أريد أن أبقى في النادي لأطول فترة ممكنة للمحافظة على المستوى الذي وصلنا له".

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وأضاف: "حتى لو تواجد الفريق في الدرجة الثانية لن أغادر لماذا تحاولون أن تجعلوني أرحل لن أرحل مهما كان أنا أحب هذا النادي من كل قلبي".

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وتابع: "لقد جلست مع الإدارة وشرحوا لي أسباب ما حدث وأثق في موقف النادي أنا حقاً سأقف مع هذا النادي إلى النهاية".

وأردف: "سنركز على كل المباريات المقبلة، نحن محترفين لا يهمنا ما يحدث مع الإدارة تركيزنا مع كرة القدم فقط ولن نتطرق لهذه الأمور مرة أخرى".

بيب تطرق أيضاً عن الأزمة المثارة في الأيام الأخيرة حول تجسس إدارة برشلونة الإسباني عليه عن طريق مسؤولة في التكنولوجيا ليرد قائلاً: "لا يحتاجوا التجسس علي يعرفون عني كل شيء لماذا يحاولون التجسس؟".

وحذر بيب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة من أفعاله وطالبه بالتكلم بصوت عال لأن كل شخص من الممكن أن يتورط فيما تورط به رئيس البارسا.

يذكر أن مانشستر سيتي يستعد الأسبوع المقبل لخوض مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.