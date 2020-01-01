رجل رائع - رجل مخيب | مانشستر سيتي ووست هام

تعرف على اختيارات جول لأفضل وأسوأ لاعب في لقاء مانشستر سيتي ووست هام

حقق مانشستر سيتي انتصار العادة على وست هام يونايتد وهذه المرة بثنائية نظيفة في لقاء الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

جمهور مانشستر سيتي استغل المباراة للهجوم على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب العقوبة الموقعة مؤخرًا.

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وظهر لاعبو مانشستر سيتي بمستوى رائع بينما أخفق فريق وست هام في مجاراة كتيبة بيب جوارديولا.

بهذه النتيجة، وصل مانشستر سيتي للنقطة 54 وابتعد عن ليستر سيتي بفارق 4 نقاط قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة المقبلة.

وفي التقرير الآتي، نستعرض اختيارات جول لأفضل وأسوأ لاعب في المباراة.

رجل رائع - كيفين دي بروينه

دي بروينه هو أفضل لاعب في المباراة بلا منازع، فقد صنع الهدف الأول وسجل الثاني وقدّم 79 دقيقة رائعة خلال المواجهة.

اللاعب لمس الكرة 135 مرة وبلغت دقة تمريراته 86% كما صنع 6 فرص كاملة في اللقاء.

ولعب البلجيكي 13 عرضية واحدة منها فقط كانت صحيحة كما مرر 6 كرات طولية منها 5 صحيحة.

محاولات المراوغة وصلت 5 منها 2 ناجحتين، كما كسب 4 ثنائيات واعترض الكرة مرة وشتتها مرة.

رجل مخيب - جابرييل جيسوس

جيسوس كان أضعف حلقة في الخط الهجومي لمانشستر سيتي وفشل بشكل كبير في ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف.

اللاعب الذي لم يسدد ولا كرة على المرمى ولعب كرتين فقط خرجا بعيدًا عن الحارس، كما فشل في التعامل مع أكثر من كرة سهلة خلال اللقاء.

وأهدر اللاعب البرازيل 3 كرات خطيرة كما خسر الكرة 7 مرات لكنّه صنع فرصتين للتسجيل وقام بـ 4 مراوغات كلها ناجحة.