جوارديولا لا يمانع انتقال أجويرو لأحد فرق الدوري الإنجليزي

اهتمام من آرسنال وتوتنهام وبرشلونة بضمه

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يمانع فكرة انتقال المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو إلى أي فريق آخر داخل الدوري الإنجليزي.

أجويرو يستعد للرحيل عن صفوف سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أعلن عدم التجديد للنادي الإنجليزي بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل اللاعب، سواء عن طريق البقاء في إنجلترا والانتقال لآرسنال أو توتنهام، بالإضافة للتوجه إلى إسبانيا من خلال برشلونة أو إيطاليا عن طريق يوفنتوس.

جوارديولا قال عن هذه النقطة:"الأفضل له هو الأفضل لنا جميعًا، لذلك عليه اتخاذ القرار الأنسب".

وأضاف:"سنكون سعداء بالقرار الذي سيقوم به، لأننا نريد رؤية أجويرو في أفضل مستوياته في السنوات الأخيرة من مسيرته".

وتابع:"تفضيلي الشخصي هو تأييد ما يراه مناسبًا له ولعائلته لذلك لا أمانع أي خطوة يقوم بها".

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وأما عن أنباء إصابته وغيابه عن قائمة مواجهة ليدز يونايتد:"هو لم يتدرب معنا في آخر 3 أو 4 أيام".

يذكر أن صاحب الـ32 سنة ظهر في 15 مباراة فقط مع سيتي هذا الموسم، ونجح في هز الشباك 3 مرات بقميص الفريق الإنجليزي.