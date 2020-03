جوارديولا لا يُقهر في ويمبلي

تُوِّج مانشستر سيتي بلقب كأس كاراباو بعد الفوز على أستون فيلا في النهائي بهدفين مقابل هدف على ملعب ويمبلي، ليُسطر بيب جوارديولا تاريخًا جديدًا لنفسه كمدرب.

الفيلسوف الإسباني بات لا يُهزم عندما يخوض النهائي في ويمبلي، حيث فاز من قبل مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا هُناك، مع تتويجه بآخر ثلاثة ألقاب للكأس مع السيتي هناك أيضًا.

كما صار جوارديولا هو ثاني مدرب في تاريخ بطولة كأس كاراباو يحقق البطولة في ثلاث مرات متتالية، بعدما حقق هذا الإنجاز بوب بايسلي مع ليفربول في الثمانينيات.

3 - Pep Guardiola has now won the League on three occasions (2018, 2019, 2020) – only Alex Ferguson (4), Brian Clough (4) and Jose Mourinho (4) have won the competition more as managers. Vigour.