جوارديولا: لا أحترم آرسنال

تصريحات مثيرة للجدل من مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا حول آرسنال

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إنه يكن احترامًا لخصمه آرسنال داخل الملعب ولكن ليس خارجه، في تصريح مثير للجدل.

وكان مانشستر سيتي قد سقط منذ يومين أمام آرسنال بهدفين للا شيء على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي تصريحات جاءت بعد المباراة بساعات، أكد بيب جوارديولا أن فريقه لم يلعب سوى شوطًا واحدًا لذلك لم ينجح في تحقيق الفوز على آرسنال.

المزيد من الفرق

وكان آرسنال واحدًا من 8 أندية إنجليزية قد قاموا بإرسال رسالة إلى محكمة التحكيم الرياضي مطالبين إياها بتنفيذ عقوبة الإيقاف لموسمين عن المشاركات الأوروبية والتي تم إلغاؤها منذ أيام.

وحسب صحيفة تيليجراف فإن آرسنال كان هو المحرك الرئيسي لهذه الأندية من أجل الضغط على محكمة التحكيم الرياضي وإلحاق الضرر بمانشستر سيتي

وأضاف جوارديولا حول ذلك: "نحن نتصافح ونسلم على الخصوم حتى في حالة تعرضنا للخسارة، الخصوم يستحقون دائمًا احترامي وهذا لن يتغير، لدي الكثير من الاحترام لفريق آرسنال لما يقدمه في أرض الملعب، ولكن ليس كثيرًا خارجه"

وكانت تصريحات جوارديولا قد شهدت العديد من الكلمات غير المعتادة بالنسبة له، حيث تولى مسؤولية الدفاع عن مانشستر سيتي ضد الهجوم الذي يتعرض له بعد تلك المخالفات التي ارتكبتها إدارته.

الحذاء الذهبي 2019-20: ميسي ورونالدو وهدافي الدوريات الأوروبية

يذكر أن مانشستر سيتي ينتظر مباراة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد أن فاز عليه ذهابًا قبل التوقف في سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد.