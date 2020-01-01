جوارديولا: كافحنا أمام أستون فيلا وأحاول الفوز في كل مباراة

جوارديولا يريد الفوز في كل مبارياته مع مانشستر سيتي

أبدى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي سعادته بفوز فريقه، بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب أستون فيلا.

وحقق جوارديولا لقب كأس الرابطة الإنجليزية، مع سيتي بعد الفوز على أستون فيلا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

وقال جوارديولا في تصريحات عقبت اللقاء: "حققنا اللقب ثلاث مرات على التوالي، وهذا نجاح كبير واتساق مذهل".

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وواصل: "كافحنا في المباراة خاصة في الدقائق الأولى والأخيرة، كانت لهم فرصتان محققتان ولكننا لعبنا بشكل جيد خاصة في الشوط الثاني".

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وتابع: "حققنا العديد من الألقاب، ومنذ وصولي أحاول الفوز بكل مباراة مع سيتي، التتويج بالبطولات أمر رائع".

ويعد هذا ثاني ألقاب مانشستر سيتي هذا الموسم، بعد الدرع الخيرية في أغسطس الماضي على حساب ليفربول.