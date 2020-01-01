أجويرو يكشف تفاصيل إصابته ورودري يوضح مدى صعوبة أستون فيلا

سيرجيو أجويرو نجم فريق مانشستر سيتي يعرب عن سعادته بالفوز على أستون فيلا ويوضح حقيقة إصابته.

أعرب النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أستون فيلا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أجويرو عقب اللقاء وانضم له فيها الثنائي رودري وفيل فودين، وتحدث خلالها عن الإصابة التي تعرض لها في نهاية اللقاء.

وقال أجويرو: "أنا سعيد للغاية، الهدف؟ بالنسبة لي الأهم هو تحقيق الفريق للفوز، لذلك أنا سعيد بالهدف لكنني أكثر سعادة بتحقيق اللقب".

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وأضاف مجيبًا عن سؤال حول الإصابة التي تعرض لها في نهاية اللقاء: "أنا بخير، لقد تلقيت ضربة في الركبة فقط لكنني في أفضل حال".

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وأكمل زميله رودري: "كنا نعرف أن أستون فيلا فريقًا صعبًا للغاية، هم لديهم الطول والقوة لذلك أنا سعيد لفريقي بسبب مدى صعوبة الخصم".

وأردف: "لقد سجلوا بسبب خطأ من فريقنا وفي نهاية المباراة عانينا قليلًا لكننا كان لدينا الكثير من الفرص من أجل تسجيل المزيد من الأهداف".

وصرح زميلهما فيل فودين: "أريد أن أقدم التحية لأستون فيلا، لقد منحونا مباراة جيدة للغاية وأنا أيضًا لعبت مباراة جيدة فخور بها للغاية".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد بعدما تقدم الفريق الفائز في النتيجة بهدفين في أول نصف ساعة.