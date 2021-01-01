جوارديولا عن إقالة لامبارد: إذا لم تفز سترحل!

الجميع مهدد هكذا..

يؤمن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الأندية الإنجليزية لا تنظر بعين الاعتبار إلى الأداء أو الفلسفة بقدر النتائج، ما يُبرر قرار إقالة فرانك لامبارد من تدريب تشيلسي.

لامبارد وبعد سوق انتقالات ضخم فشل في جعل تشيلسي من فرق القمة في البريميرليج، لتتم إقالته صباح الإثنين مع تقارير بأن توماس توخيل هو من سيخلفه في ستامفورد بريدج.

لم يسبق لجوارديولا وأن تمت إقالته خلال مسيرته كمدرب سواءً عندما كان في برشلونة أو بايرن ميونخ أو الآن في السيتي، لكنه يؤمن أنه قد يسقط في مقصلة الإقالة يومًا ما.

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الفيلسوف في المؤتمر الصحفي لمباراة وست بروميتش قال "المدربون الصغار والكبار هنا معرضون للإقالة دومًا، هنا يجب أن تفوز، يتحدث الناس عن المشاريع والأفكار ولكنها غير موجودة، عليك أن تفوز وإلا ستُطرد".

وتابع "أنا أحترم قرار تشيلسي بالطبع، لكن عناق كبير لفرانك وآمل أن أراه قريبًا، عندما ينتهي الإغلاق يمكنني أن أذهب إلى المطعم مرة أخرى وأراه".

"عُيِّن في تشيلسي بعد العمل الرائع الذي قام به في ديربي كاونتي، استحق ذلك، ولكننا نعتمد على النتائج وليس الطريقة التي نلعب بها ولا على الفلسفة أو هذا النوع من المشاريع والأشياء."

"يجب أن تحقق نتائج إيجابية، إذا لم تفعل سيتم استبدالك على الفور بمدرب آخر."

لامبارد وتشيلسي .. بدايات مبشرة ونهايات وأرقام مؤلمة

أما عن مباراة فريقه أمام وست بروميتش، فأخذ جوارديولا في الثناء على مدرب خصومه، سام ألارديس، فقال "إنه عبقري في التعامل مع هذه الفرق عندما يظن الجميع أن الأمر انتهى وليست لديهم حظوظ".

"يحدث ذلك مرة أو اثنين أو ثلاث، لا يمكنك إذًا القول عليه أنه مدرب محظوظ لأنه فعلها في العديد من المرات."

واختتم الإسباني متحدثًا عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا "مانشستر يونايتد في الصدارة، عندما نلعب نفس عدد المباريات سنرى حينها".

"في الوقت الحالي لسنا في صدارة الدوري والفرق بين المراكز الستة الأولى صغير جدًا. لا أرى الجدول، مثلما لم أشاهده كثيرًا عندما كنا في المركز 12 وتسع نقاط خلف المتصدر. الآن الأمر نفسه، أركز على مباراة وست بروميتش فقط."

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيتي في حال أن حقق الفوز على وست بروميتش سيتصدر ترتيب البريميرليج بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد.