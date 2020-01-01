جوارديولا: سوء الحظ سبب الأزمات الدفاعية والهجومية لا الأفراد!

رؤية غريبة بعض الشيء..

اعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الإصابات كانت العامل المؤثر في وجود بعض القصور الدفاعي والهجومي داخل كتيبته، معللًا ذلك بنوع من أنواع سوء الحظ.

تصريحات الفيلسوف الإسباني تأتي في المؤتمر الصحفي لمباراة السيتي المقبلة أمام مارسيليا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها أن تكون في فرنسا.

دفاع سيتي لا يزال من ضمن الانتقادات التي يتعرض لها جوارديولا كثيرًا، مع مستوى هجومي سيئ للغاية هذا الموسم حتى الآن، ولكن عمومًا، يؤمن المدرب الإسباني بأن الأمور في طريقها للتحسن.

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جوارديولا في حديثه للصحافة قال بشأن الدفاع "أنا سعيد جدًا بالمدافعين الذين أمتلكهم، النادي والفريق منحانا كل شيء ممكن ولكن لسوء الحظ فبنيامين (ميندي) مصاب ولكني آمل عودته كما كان في مارسيليا وموناكو".

"للأسف لم نتمكن رؤيته بأدائه المعتاد كما كان في مارسيليا وموناكو بسبب الإصابات الكبيرة التي تعرض لها، ما زلنا نثق في أنه سيعود بأفضل صورة وسيكون نفس اللاعب الذي كان مع بيلسا في مارسيليا وجارديم في موناكو."

"لسوء الحظ أيضًا، تعرض لابورت لإصابة كبيرة، واضطر إلى الغياب الموسم الماضي والعودة في النهاية، ربما يمكنه مساعدتنا غدًا عندما نقرر من سيلعب."

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أما عن الهجوم وعدم التعاقد مع مهاجم جديد، فقال "فعل النادي ما في وسعه، يريدون الأفضل للفريق ونمتلك فريقًا شابًا. أنت تعلم أنك إذا أردت شراء مهاجم فيجب أن يكون في نفس مستوى أجويرو وجيسوس، ونحن لا نستطع تحمل ذلك الآن".

"هذا هو الواقع، أنا لا أقول إن النادي لم يرغب في القيام بذلك بأي مركز، أردنا تكوين فريق قوي قدر الإمكان، لكننا أعتقدنا أن أجويرو سيعود ولم نتوقع إصابة جيسوس. يحدث ذلك في بعض الأحيان."

وتابع متحدثًا عن المصابين "أجويرو؟ يعتمد الأمر على الإصابة نفسها، الحد الأدنى يكون من 7 لـ 10 أيام، إذا كانت أطول فستكون من ثلاثة أسابيع إلى شهر، لا أعلم".

"كيفن دي بروينه سيعود مرة أخرى وكذلك لابورت، ناثان بات قريبًا من العودة، جيسوس أمامه من 7 لـ10 أيام."

وأتم متحدثًا عن آماله الأوروبية "كما قلت 250 مرة من قبل، سنحاول مثل كل عام، كان من المهم أن نبدأ بشكل جيد على أرضنا والآن علينا أن نفوز خارج أرضنا، وإذا فزنا بالمباريات التالية سنتأهل وبعد ذلك سنرى، إجاباتي نفسها دائمًا".

الجدير بالذكر أن السيتي انتصر في أول مباريات المجموعة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف على بورتو في ملعب الاتحاد، بينما هُزِم مارسيليا على يد أولمبياكوس بهدفٍ المصري أحمد حسن كوكا.