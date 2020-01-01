زيدان يدافع عن إيسكو وهازارد ويرد على أنباء استقالته

نحتاج إلى تكرار الكلاسيكو..

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على أنه سيقاتل حتى النهاية في منصبه بالنادي الملكي، ونافيًا بشكلٍ قطعي إمكانية استقالته من تدريب الميرينجي قريبًا.

بعض التقارير من الصحف الإسبانية قبل الكلاسيكو نشرت أن منصب زيدان على المحك بعد الأداء المتواضع الذي يظهر به الريال وهزيمتيه من قادش وشاختار محليًا وقاريًا.

إلا أن الفوز بالكلاسيكو على برشلونة في كامب نو بثلاثية لهدف ربما قد بدد هذه المزاعم، وهو ما شدد عليه زيزو في المؤتمر الصحفي لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا.

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المدرب الفرنسي عند سؤاله عن استقالته المحتملة أجاب بقوله "أفكر فقط في مباراة الغد، سأقاتل حتى النهاية وسنرى الباقي".

كما أضاف "الأداء الذي ظهرنا به في المباراة ضد برشلونة هو ما نحتاجه غدًا، علينا أن نلعب مباراة جيدة، علينا التركيز غدًا ولا شيء آخر".

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد إدين هازارد للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة، وحول ذلك قال زيزو "إذا كان هازارد معنا فهذا يعني أنه بخير، أعتقد أننا جميعًا سعداء برؤيته معنا وسنرى كيف نستخدمه".

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أما عن إيسكو الذي ظهر في فيديو وهو غاضب من جلوسه على مقاعد البدلاء ومنتقدًا مدربه، فجاء رد زيدان ذكيًا كما جرت العادة فقال "أعتقد أن هذا هو الطموح".

وتابع "يريد أن يلعب وهذا أمر إيجابي، يجب أن يكون الجميع مستعدًا ولكن الأمر لا يعتمد عليهم، بل عليّ، يجب أن يكونوا مستعدين ولا شيء آخر غير ذلك".

وأتم متحدثًا عن احتمالية تجديد القائد سيرخيو راموس "غدًا لدينا مباراة وسيرخيو أول من يريد ذلك (التجديد)، ولا يوجد شيء آخر بمقدوري قوله".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل مباراة جلادباخ وهو منقوص من ثلاثة لاعبين في الجبهة اليُمنى "داني كارفخال وناتشو وألفارو أودزيورولا"، الأمر الذي سيضطر زيدان للاعتماد على لوكاس فاسكيز في مركز الظهير.

كما تجدر الإشارة إلى أن شاختار يتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويأتي خلفه إنتر وجلادباخ بنقطة لكل منهما، فيما يتواجد الريال بدون رصيد من النقاط في المركز الأخير.