جوارديولا: ساوثامبتون؟ سنفوز عليهم بـ 18 هدفًا للا شيء!

أبرز ما جاء في مؤتمر جوارديولا قبل مواجهة ساوثامبتون

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن كل مباراة تلعب بشكل منفرد ولا يوجد أي تغيرات بعد انتهاء سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق.

وحسم مانشستر يونايتد ديربي المدينة أمام مضيفه مانشستر سيتي حين تغلب عليه بهدفين مقابل لا شيء في قمة منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة أوقف بها مانشستر يونايتد سلسلة انتصارات السيتي عند الرقم 21 ليمنعه من مواصلة طريقه نحو تحطيم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

ولكن المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي مانشستر سيتي جاء ليؤكد أن التفكير فيما هو قادم أهم، مشيرًا إلى صعوبة المواجهة أمام ساوثامبتون والتي تمثل تحديًا منفصلًا ككل المباريات السابقة.

وحول المباراة أكد بيب جوارديولا على صعوبتها وقيمة ساوثامبتون بقيادة مدربهم الذي حقق نتائج مميزة هذا الموسم وقيمة الفريق كخصم صعب دومًا، كما أكد على ضرورة الفوز بالمباراة بعيدًا عن تحطيم سلسلة الانتصارات..

وأضاف: "ديربي مانشستر؟ لم أشاهد المباراة، ربما نلعب معهم في كأس الاتحاد الإنجليزي ولكن إذا لم نلعب معهم بتلك البطولة فسيكون الموسم المقبل هو الموعد المنتظر لمواجهتهم مرة أخرى".

وتابع: "لقد لعبنا مع بعضنا البعض مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنسبة للمباراة الأخيرة فأنا لم أشاهدها أولاً لأننا لم يكن لدينا الوقت الكافي من أجل ذلك نظرًا لتلاحم المباريات وتقارب مواعيدها".

وقال أيضًا: "لقد شاهدت العديد من المباريات ضد ساوثامبتون، لقد فازوا على ليفربول وتعادلوا ضد تشيلسي ولديهم سجل جيد أمام الكبار، لم تكن نتائجهم جيدة بسبب العديد من الإصابات فقط".

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول خسارة ساوثامبتون بالـ 9 في مرتين سابقتين قال جوارديولا ساخرًا: "سنسجل 18 هدفًا، سنفوز بنتيجة 18 مقابل لا شيء، اطمئن، تلك ستكون النتيجة".

وفي السياق ذاته أضاف: "هل أنت جاد أم تمزح؟ هل تعتقد أننا من الممكن أن نسجل في مباراة الغد 9 أهداف؟ أو 18 هدفًا؟ نحن نلعب المباريات من أجل الفوز بها ليس إلا".

— City Xtra (@City_Xtra) March 9, 2021

وشدد جوارديولا على ضرورة اللعب بكامل القوة في لقاء الغد حيث قال: "كخصم أنا أعرف كم هم جيدون وعلينا تقديم أداء جيد غدًا للحصول على النقاط والاقتراب خطوة أخرى من هدفنا هذا الموسم".

وأردف: "جميع اللاعبين بخير ولا نعاني من أي إصابات، الحالة البدنية لدينا تحسنت كثيرًا ولدينا العديد من الخيارات بالنسبة للاعبينا، ولكن كل شيء سيتضح في موعده بخصوص من سيلعب"

واسترسل: "فودين وأجويرو؟ موقفهما ليس محسومًا، سأقرر غدًا، لدي فكرة عامة عن اللاعبين الذين سيلعبون ولكن لدي بعض الشكوك، وعندما أحسمها، سأقرر غدًا"

وأكد: "كرة القدم تتغير؟ نعم بالطبع. عندما يكون الخيار مفتوحًا والاحتمالات كلها قائمة، يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم، ولا يمكن التنبؤ بالمستقبل وفقًا لما حدث في الماضي".

وعاد جوارديولا إلى سلسلة الانتصارات قائلًا: "لم يظن أحد أننا سنقوم بـ 21 انتصارًا على التوالي، الآن علينا أن نفوز بستة أو 7 مباريات لنكون أبطالًا وغدًا سنحاول الفوز بالمباراة الأولى في السلسلة الجديدة".

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة بسلسلة انتصارات في الجولات الأخيرة كسرت فقط على يد الجار مانشستر يونايتد في الديربي منذ أيام قليلة.