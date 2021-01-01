جوارديولا: تجربة مونشنجلادباخ ملهمة وأحب البحث عن التحديات

أبرز ما جاء في مؤتمر جوارديولا قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ

قال بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن المواجهة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ ستكون صعبة للغاية أمام خصم يمتلك عناصر جيدة ومدرب رائع وتجربة ملهمة.

وسيلاقي مانشستر سيتي غريمه بوروسيا مونشنجلادباخ مساء الغد في مواجهة هامة لكلا الفريقين ضمن منافسات مرحلة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة أكد بيب جوارديولا على صعوبتها وقيمة ما قام به مونشنجلادباخ خلال هذه النسخة في مرحلة المجموعات، وقيمة الفريق المنافس في الوقت الحالي كخصم صعب دومًا".

وأضاف: "المواجهة ستكون هامة بالنسبة لنا ولهم، لذلك يجب أن نمنحها كامل الاستعدادات، دوري أبطال أوروبا منافسة خاصة ودائمًا ما تكون مواجهاتها أكثر خصوصية ولها طابع مميز"

وتابع: "عودة الجماهير؟ سيكون ذلك مفيدًا لكرة القدم العالمية لكن الأمور يمكن أن تسوء فيما يخص الوضع الوبائي، لذلك يجب أن يكون الأمر مدروسًا وأن يتم الرجوع للمختصين في هذه الأمور"

وأكمل في السياق ذاته: "يجب أن نتحلى بالهدوء حتى نتأكد من أن ذلك سيحد بشكل آمن. آمل أن تمتلئ ملاعب كرة القدم مرة أخرى، لكن لا يزال لدي شعور بأن أمامنا طريق طويل قبل أن ينتهي هذا الوضع الصعب".

وأردف: "أعتقد أن بوروسيا مونشنجلادباخ بجودة عالية ويمكنه لعب كرة قدم نشطة وعدائية بالطريقة الصحيحة والتي تتسبب لنا في متاعب، لديهم فريق جيد، ومزيج من اللاعبين الأقوياء على أرض الملعب وأيضًا هم على استعداد للمنافسة"

وحول مشروعهم قال: "تأهل جلادباخ لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهذا يأتي من العمل الذي قاموا به خلال السنوات القليلة الماضية، ليس كل شيء يسير على ما يرام اليوم بالطبع وهذا أمر طبيعي تمامًا في كرة القدم، ولكن في يوم جيد لهم يمكنهم وضع أي فريق تحت الضغط قبل ملاقاتهم"

واسترسل: "مدى رضاي عن طريقة لعبي والمردود الذي نقدمه؟ هذا هو السبب في أنني ألعب كرة القدم من الأساس، لمحاولة الوصول إلى أفضل ما لدي واللعب بقدر الإمكان والتطور والقيام بالأشياء الصحيحة وعدم ارتكاب الأخطاء"

وحول العمل الهجومي للفريق قال: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن تلعب بشكل جيد بالطبع ولا أعتقد أنني راضٍ كما أنا اليوم لأن أرقامي جيدة حقًا هذا الموسم من حيث تسجيل الأهداف".

ووضح: "أود أن أقول إنني لعبت بشكل أسوأ في الماضي ولكن من حيث الشكل أشعر أنني في نفس المستوى في ذلك الموسم حيث فزنا للتو بالدوري متقدمًا على ليفربول بنقطة واحدة أو حتى عندما اعتدت اللعب في ألمانيا".

وواصل: "لا أشعر أنني ألعب بشكل أفضل من الماضي بمعنى الكلمة، فأنا ألعب دورًا آخر، دورًا أكثر هجومًا، أحاول أن أكون أقرب إلى منطقة الخصم وأن أكون في وضع يمكنني من خلاله الإبداع والتحلي بالخطورة وهذا يؤدي إلى المزيد من الأهداف".

وختامًا حول الدافع الموجود لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي قال: "إنه ليس شيئًا منسيًا وهو لقب هام بكل تأكيد لكنه لا يمنحني أي دافع إضافي، هي فقط فرصة جديدة وتحدٍ جديد".

وأخيرًا قال: "نحن نحاول فقط أن نبذل قصارى جهدنا كما فعلنا في الماضي، لن أقول أننا فعلنا أقل من ذلك في الماضي، لقد ارتكبنا أخطاء فقط ولكن الدافع موجود كما كان في العام الماضي والعام الذي قبله والذي قبله، لذلك نحاول فقط أن نبذل قصارى جهدنا".

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يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقدم نتائج مميزة بسلسلة انتصارات في الجولات الأخيرة، ويريد أن يكمل الرحلة بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا..