جوارديولا بعد سحق تشيلسي: الدوري الإنجليزي غريب!

كُنّا الأفضل..

يؤمن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم "غريب"، مؤكدًا على أنه بات لا يوجد فرصة للاسترخاء خلال أي مباراة على الإطلاق.

تصريحات الفيلسوف الإسباني تأتي على خلفية الانتصار الساحق الذي حققه فريقه على مضيفه تشيلسي بثلاثية لهدف، والذي قربه كثيرًا من مراكز الصدارة.

السيتي وضع ثلاثية في الشوط الأول، ووضع بذلك رأس فرانك لامبارد على مقصلة الإقالة، وبالنسبة لجوارديولا فإن فريقه قد قدّم مباراة رائعة بكل المقاييس.

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جوارديولا في تصريحاته للصحافة بعد المباراة قال "لقد لعبنا بشكل جيد، للأسف تلقينا هدفًا في النهائي لكن هذه النتيجة في ستامفورد بريدج رائعة".

كما أضاف "اليوم عدنا كما كُنّا قبل موسمين أو ثلاثة، فوز مهم على تشيلسي خارج الأرض. الدوري الإنجليزي غريب في كل شيء هذا الموسم حقًا".

وتابع "كل شيء غريب، علينا فقط أن نبقى مركزين ونبتعد عن الاسترخاء، نأمل أن نستمر في المنافسة حتى آخر ست أو سبع مباريات".

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"الطريقة التي لعبنا بها اليوم كانت رائعة، لا يمكنك الفوز بالألقاب من دون هذه الطريقة، فزنا بالألقاب من قبل بها وفقدنا القليل من الإيقاع بعدها، الآن استردناه."

واستطرد "تشيلسي أحد أقوى الفرق في إنجلترا، أنت ترى جودة اللاعبين في الملعب وعلى دكة البدلاء، كان لدينا خطة حاولنا اللعب بها كما كنا نفعل في الماضي ونجحنا".

وأتم "لم تتغير الأمور في سيتي، نفس المدرب ونفس الإدارة ونفس اللاعبين والأفكار متشابهة جدًا. الطريقة التي فزنا بها بالدوريات والألقاب وأشياء أخرى هي الطريقة التي لعبنا بها اليوم".

الجدير بالذكر أن الفوز قد رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة التاسعة والعشرين ليحتل بذلك المركز الخامس بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدرين مانشستر يونايتد وليفربول.