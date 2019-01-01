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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا: بايرن ميونيخ ويوفنتوس الأفضل في العقد الأخير!

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مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا يتغزل بفريقه القديم بايرن ميونيخ وبيوفنتوس

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن بايرن ميونيخ ويوفنتوس بجانب فريقه الأسبق برشلونة، هم الأفضل في العالم في العقد الأخير.

على الرغم من أن ريال مدريد كان قد توج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي، إلا أن جوارديولا يرى أن الفرق الأفضل هي من سيطرت على بطولات الدوري محليًا، بالإضافة للذهاب بعيدًا والمنافسة أوروبيًا.

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وقال بيب جوارديولا: "لقد قلت في أكثر من مرة أن أفضل الفرق في العالم في العقد الأخير هي يوفنتوس وبايرن ميونيخ وبنفيكا، هؤلاء هم أفضل ثلاثة فرق في أوروبا في العقد الأخير، والسبب هو تتويجهم ببطولة الدوري المحلي في كل موسم بالإضافة إلى الكؤوس والمنافسة أوروبيًا".

يذكر أن بيب جوارديولا توج بالدوري في ثلاث دول أوروبية مختلفة، إسبانيا مع برشلونة وفي ألمانيا مع بايرن ميونيخ وفي إنجلترا مع مانشستر سيتي.

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