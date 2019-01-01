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الدوري الإنجليزي الممتاز

نائب رئيس الوزراء: لا نريد رؤية هيجواين في ميلان مجددًا

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Getty Images
المهاجم غير مرحب به أبدًا في ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنه لا يُريد رؤية وجه جونزالو هيجواين في ميلان مجددًا.

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المهاجم الأرجنتيني لعب نصف الموسم الأول مع ميلان معارًا من يوفنتوس، وكان الفريق يمتلك حق شرائه نهاية الموسم مقابل 36 مليون يورو، لكن هيجواين لم يُكمل الموسم وقطع إعارته هذا الشهر للانضمام إلى تشيلسي بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا.

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ولم يظهر صاحب الـ31 عامًا بالمستوى المطلوب مع الروسونيري، إذ خاض معه 22 مباراة لم يُسجل خلالها سوى 8 أهداف ويصنع 3 أخرى، وقد استبدله الفريق بالتوقيع مع كريشتوف بيونتيك صاحب الـ19 هدفًا مع جنوى هذا الموسم.

وقال سالفيني الذي سبق ورحب بانتقال اللاعب إلى لندن لصحيفة كورييري ديلا سيرا "أتمنى ألا يُرينا هيجواين وجهه في ميلان مرة أخرى. لقد تصرف بشكل مخزٍ وأنا لا أحب المرتزقة. أصبحنا أكثر قدرة على المنافسة دونه".

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