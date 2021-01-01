جوارديولا: بارتوميو بريء حتى يثبت العكس

تحدث أيضًا عن موقفه من الانتخابات

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رأيه في فضيحة جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة السابق، واعتقاله هذا الأسبوع قبل الإفراج عنه بشكل مؤقت.

جوارديولا قاد سيتي لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 4/1 في الجولة 29 من البطولة.

مدرب الفريق الإنجليزي الذي يسير على الطريق الصحيح مع ناديه، سئل خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن أزمة بارتوميو.

ورد جوارديولا قائلًا:"إنه وضع غير مريح للغاية بالنسبة لبارتوميو، هو الآن بريء حتى يثبت العكس، آمل أن ينتهي كل شيء بأفضل طريقة ممكنة ويتم تحقيق العدالة".

وأما عن الانتخابات القادمة في برشلونة:"إنني أنتظر لما سيحدث يوم الأحد القادم".

وأضاف:"أتطلع لرؤية ما سيحدث وبعدها سأحرص على تهنئة المرشحين الثلاثة في ظل هذه الظروف والوضع المعقد الذي يمر به برشلونة بسبب فيروس كورونا".

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يذكر أن جوارديولا تربطه علاقة قوية بجوان لابورتا المرشح الرئاسي لبرشلونة، حيث سبق أن عمل معه في النادي الكتالوني وحقق العديد من الإنجازات المبهرة.