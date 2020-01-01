جوارديولا: انتصرنا على البطل وليفربول ليس مخمورًا

إشادة كبيرة..

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن فخره بأداء فريقه أمام ليفربول، معتبرًا أن الانتصار على البطل شيء فريد من نوعه في كل الأحوال.

سيتي سحق ضيوفه ليفربول برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد بعد أسبوع واحد من ضمان الريدز التتويج بلقب البريميرليج في أعقاب سقوط كتيبة جوارديولا في فخ الهزيمة من تشيلسي.

بعض الأصوات الساخرة قالت أن ليفربول كان "مخمورًا" في إشارة إلى كثرة الاحتفالات بضمان اللقب في الأسبوع الماضي، لكن جوارديولا نفى هذه الصفة وأكد أن الريدز كانوا خصومًا صعبين.

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جوارديولا في تصريحات للصحافة بعد المباراة قال "لقد تغلبنا على الأبطال، إنهم فريق استثنائي، نحن شجعان للعب، وهم كذلك".

كما أضاف "فريقي يعجبني في كل مباراة، حاولنا لعب كرة القدم والمخاطرة، ليفربول هو أفضل فريق واجهته في حياتي عندما يتعلق الأمر بالضغط العالي، تحلينا بالشجاعة للعب في المساحات الضيقة".

وقبل بداية المباراة أقام لاعبو سيتي ممرًا شرفيًا لليفربول تكريمًا لهم لتتويجهم بلقب الدوري، وحول ذلك قال جوارديولا "إنه أمر مهم، إنه حارس الشرف، كيف يعملون في الداخل وكيف كانوا في حالة تركيز، لم يشكرونا من فرط تركيزهم".

وأتم "لقد شربوا الكثير من الخمور خلال هذا الأسبوع ولكنهم وصلوا إلى هنا بدون خمور في دمهم ولهذا السبب أعطي الكثير من الإشادة لفريقي".

الجدير بالذكر أن سيتي قد حقق الموسم الماضي على حساب ليفربول بفارق نقطة بعد منافسة استثنائية، وقبلها على حساب مانشستر يونايتد بفارق يزيد عن 20 نقطة.