كلوب رغم الهزيمة الثقيلة: معجب بسلوك ليفربول!

تصريحات مميزة..

أثنى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على ما قدمه لاعبوه من أداء أمام مانشستر سيتي رغم الهزيمة الثقيلة برباعية نظيفة لحساب الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل الريدز المباراة وهم متوجون بلقب البريميرليج منذ الجولة الماضية بعد تعثر كتيبة بيب جوارديولا أمام تشيلسي، غير أن السيتي قدم مباراة استثنائية وسحق ضيوفه.

الفيلسوف الألماني مؤمن بأن فريقه ظهر بصورة جيدة وأن آفة المباراة له كانت إضاعة الفرص وارتكاب أخطاء لا يمكن أن تحدث أمام فريق بقوة وصيف البطولة الإنجليزية.

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كلوب في تصريحات للصحافة قال "هل المباراة مهمة بالنسبة لنا؟ رأيت سلوكًا رائعًا".

كما أضاف "لقد كانوا أسرع منّا من ناحية التفكير، كنا نفتقر إلى السيولة، أمام مانشستر سيتي هناك مشاكل كبيرة. كانت لدينا لحظات وفرص لكن لم نستغلها".

واستطرد "نستحق النتيجة، إذا كنت تريد قيادة هذه القصة في اتجاه أننا لم نكن مركزين في المباراة، إذًا افعلها. أنا أقول لك، أعجبني سلوك فريقي".

وأتم "أليس من الجميع أن يكون فريق آخر هو البطل ومانشستر سيتي يلعب بصورة جيدة؟ مانشستر سيتي لا يُصدق، رأيت موسمهم، لم يلعبوا مباراة سيئة".

الجدير بالذكر أن سيتي قد حقق الموسم الماضي على حساب ليفربول بفارق نقطة بعد منافسة استثنائية، وقبلها على حساب مانشستر يونايتد بفارق يزيد عن 20 نقطة.