جوارديولا الصغير "مشجع ريال مدريد" يعود لبرشلونة من جديد

جوارديولا الصغير انتمائه يختلف كثيراً عن الكبير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تشهد مواجهة مساء السبت بين برشلونة وبلد الوليد وضعاً خاصاً لمهاجم الأخير سيرجي جوارديولا بسبب ماضيه الصاخب مع الفريق الكتالوني وعلاقته المتوترة بجماهيره.

وانتقل جوارديولا إلى صفوف بلد الوليد في يناير الماضي بعد عدة تنقلات بين أديليد الأسترالي، قرطبة، غرناطة، مورسيا، وخيتافي.

وتعود القصة بين جوارديولا والنادي الكتالوني عندما انضم إلى صفوف برشلونة ب في 2015 قادماً من ألكوركون ولكن تم فسخ التعاقد معه بعد ساعات من توقيعه.

واكتشف مسؤولو النادي الكتالوني عدد من التغريدات المسيئة للنادي على حساب اللاعب على تويتر، إذ كان يسب في بعضها برشلونة وكتالونيا ويعلن تشجيعه علانية لريال مدريد.

ليون مهدد بفقدان نجومه أمام برشلونة

💢 آســــــــــــ😔ــــــــف



🔵 جوارديولا يعتذر للنجم الجزائري رياض محرز عن عدم منحه فرصة اللعب أساسيًا منذ نهاية ديسمبر الماضي. pic.twitter.com/VXpOdUvU7r — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 16, 2019

هل يتكرر سيناريو دوري 2007 ويخسر برشلونة الليجا؟

وتحجج اللاعب وقتها بأن التغريدات كانت على سبيل الدعابة وأن من كتبها صديق له، ولكن برشلونة قرر فسخ التعاقد معه، وعلى إثره حتى الآن جعل اللاعب حسابه محمياً ولا يسمح لأحد برؤية التغريدات القديمة.

وسيكون جوارديولا على موعد مساء السبت في الجولة 24 من الليجا مع فريقه القديم على ملعب "كامب نو" الذي لم تتح له فرصة اللعب عليه كلاعب لبرشلونة وتأتيه الفرصة مع بلد الوليد.

ويلعب جوارديولا، 29 عاماً، في مركز رأس الحربة، وشارك حتى الآن في ثمان مباريات بكل المسابقات مع بلد الوليد.