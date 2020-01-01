جوارديولا: الآن بدأ الاستعداد لريال مدريد وهذا موقف أجويرو

سعيد بهذه النهاية..

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على أن فريقه سيبدأ الاستعداد لمواجهة ريال مدريد من غد الإثنين بعد فراغه من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أثنى على لاعبه الراحل دافيد سيلفا.

وخلال الجولة الأخيرة من البريميرليج، ظهر سيلفا في مباراة نوريتش وتم استبداله، ليقوم الجميع بتحيته لدقائق بدون توقف بعد إعلانه أن هذا هو الموسم الأخير له بقميص السيتيزنس.

الدولي الإسباني لا تزال وجهته القادمة مجهولة، حيث يلقى اهتمامًا من ناديه السابق فالنسيا وعدد من الأندية الإسبانية الأخرى إلى جانب وجود عروض ملموسة من اليابان وأمريكا أيضًا.

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جوارديولا بدأ حديثه عن سيلفا قائلًا "لقد كانت أصغر تحية دائمة على الإطلاق، إنه يعود لمن يستحقه حقًا. أظهر اللاعبون الامتنان المستحق لما فعله في السنوات المذهلة هنا، أردنا فقط أن نشكره".

وأضاف متحدثًا عن قمة الأبطال "مباراة ريال مدريد في بطولة مختلفة، أمامنا أسبوعين للاستعداد، غدًا سنبدأ الاستشفاء والإعداد لهذه المباراة، سنصل إليها في أفضل حالة وسنحاول الفوز. أجويرو؟ لا أظن أنه من الممكن أن يلعب".

وبعد مباراة نوريتش، تحدث سيلفا نفسه للصحافة قائلًا "لقد كان الأمر عاطفيًا، الناس هنا رائعون، عملت معهم لمدة 10 سنوات ولديّ علاقة مميزة معهم، أنا أحبهم وسأفتقدهم جميعًا".

كما تابع "بالتأكيد أنا فخور بمسيرتي في الدوري الإنجليزي وللفوز بالعديد من الألقاب وللطريقة التي فزنا بها، أنا رجل محظوظ، فكانت لي الكثير من اللحظات الجميلة كهذه اللحظة الأخيرة أيضًا".

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واختتم "سأفتقد كل شيء هنا، حتى الطقس والأجواء أيضًا. آمل أن نتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا، إنه لأمر مؤسف أن نلعب بدون جمهور لكن سلامة الناس هي أهم شيء"."

الجدير بالذكر أن السيتي سيواجه ريال مدريد في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في أغسطس المقبل على ملعب الاتحاد بعد الفوز ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.